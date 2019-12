Stimmungsvolles Weihnachtskonzert in der St.-Bonifatius-Kirche

Gehrden

Nur mit einer Kerze in der Hand betraten die Chormitglieder die ins Dunkel getauchte Kirche und eröffneten mit „Da ist im Dunklen“ gemeinsam das Programm aus geistlichen und weltlichen Weihnachtsliedern. Wie schon in den 15 Jahren zuvor verzauberten weihnachtliche Chor- und Instrumentalmusik die Herzen der Besucher in der Gehrdener St.-Bonifatius-Kirche. Etwa 50 Chormitglieder waren beim Konzert zum vierten Advent zu hören.

Immer wieder sei dieses Konzert kurz vor Weihnachten etwas ganz Besonderes, sagte Pfarrer Christoph Paschek. Man merke förmlich, wie Hektik und Stress bei allen plötzlich verschwunden seien. „Hier und heute können wir uns einstimmen auf das Weihnachtsfest und die Geburt Christi“, sagte der Priester.

Perfekter Gesang mit viel Gefühl vorgetragen

Andächtig hörten die Zuhörer in der voll besetzten katholischen St.-Bonifatius-Kirche dem perfekten und mit viel Gefühl vorgetragenen Gesang der Chöre Poco Vivace, dem Jugend-Pop-Chor Gehrden und dem ökumenischen Kirchenchor Gehrden Sin(g)foniettea zu.

Viel Applaus erhielten die beiden Chöre gleich zu Konzertbeginn für die Stücke „Bring Us Hope“ und „Freude sei in aller Welt“. Sehr gern kamen die Besucher dann der Bitte der Chorleiterin Silvia Wintergalens nach, beim Lied „Leise rieselt der Schnee“ mitzusingen. Für die weniger Textsicheren gab es Hilfe im Programmheft. „Es gibt also keine Ausreden“, sagte Wintergalen. Zu den weiteren Glanzlichtern des Abends gehörten die Darbietungen des Kleinen Orchesters und des Chor-Ensembles.

Das Chor-Ensemble singt sich mit "Christmas Day" in die Herzen der Zuhörer. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der Großteil des Konzerts bestand aus stimmungsvollen amerikanischen Songs in englischer Sprache, aber auch die deutsche, traditionelle Weihnachtsmusik stand auf dem Programm des gelungenen Adventskonzertes. Zu dessen Höhepunkten zählten das von Carsten Görlitz jazzig arrangierte „Ihr Kinderlein kommet“, Teile aus der „D-Dur Trio-Sonate“ von Jean-Marie Leclair für Blockflöte und Cello, die Cello-Sonate von B. Marcello und das keltische Chorstück „ Shepard’s Joy“. Mit lang anhaltendem Applaus entließ das Publikum die Musiker in die Weihnachtsfeiertage.

Als Solisten überzeugten Liza Hennlich (Gesang), Silvia Wintergalen (Klavier) und Monika Mühleise (Cello), die am Klavier von Marie Wintergalen und vom kleinen Orchester begleitet wurden. Die Gesamtleitung hatte Silvia Wintergalen. Die erzielten Spenden sollen zur Förderung weiterer musikalischer Projekte genutzt werden.

Lesen Sie auch

Von Heidi Rabenhorst