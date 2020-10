Gehrden

Wie laut ist es an Gehrdens Straßen? Und welche Bereiche im Stadtgebiet sind besonders betroffen? Antworten auf diese Fragen stehen in einem Lärmgutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte.

Dazu war die Stadt verpflichtet worden. Denn gemäß des Bundes-Immissionsschutzgesetzes muss sie einen sogenannten Lärmaktionsplan (LAP) aufstellen. Damit sollen Lärmprobleme erkannt und mögliche Auswirkungen (Immissionen) geregelt werden. Dabei werden Lärmquellen (Emmissionen) von Hauptverkehrsstraßen sowie Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen betrachtet.

Als Hauptverkehrsstraße gilt eine Strecke, auf der mehr als drei Millionen Autofahrer im Jahr unterwegs sind. Das Stadtgebiet Gehrden ist besonders im Norden durch den Verlauf der B65 mit einer Länge von 4,1 Kilometer betroffen. Die Lärmkartierung wurde vom Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim erstellt. Im Rahmen des Lärmaktionsplans geht es nun darum, die Lärmkarten zu analysieren und zu bewerten. Dafür hat sich die Stadt Gehrden an das Akustikbüro GeräuscheRechner gewandt. Das Büro hat nun den ersten Entwurf vorgelegt.

Hoher Lärmpegel in Ditterke und Everloh

Das Ergebnis: An der B65 sind etwa 200 Personen am Tag und etwa 100 Anlieger nachts von Lärmpegeln von mehr als 55 dB(A) in Everloh und Ditterke betroffen. Bei einer Überschreitung von Lärmpegel 70 dB(A) wird von einer Gesundheitsgefährdung gesprochen. Diese wurden für das Stadtgebiet Gehrden demnach nicht festgestellt. Ein kurzfristiger Handlungsbedarf bestehe laut Verwaltung nicht. Dennoch soll im Rahmen der Lärmaktionsplanung überlegt werden, wie die Lärmbeeinträchtigungen mittel- und langfristig vermindert werden können.

Lastwagen an Lastwagen auf der B65 in Everloh. Die tägliche Verkehrsbelastung für die Anwohner ist enorm. Quelle: Stephan Hartung

Zumal auf weiteren Straßenabschnitten im Stadtgebiet das Kriterium von mehr als drei Millionen Kraftfahrzeuge pro Jahr erfüllt wird. Als stark frequentierte Straßenabschnitte in Gehrden sind zum Beispiel die Gemeindestraßen Stadtweg beziehungsweise Schulstraße mit 12.000 Fahrzeugen am Tag, die Levester Straße (8500 Fahrzeuge) und Nordstraße beziehungsweise Calenberger Blick (8500 Fahrzeuge) einzustufen.

Unmittelbare Maßnahmen werde es aber zunächst nicht geben, sagt Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg. Zumal in Bezug auf die Lärmschwerpunkte entlang der B65 die Entscheidung beim zuständigen Baulastträger sprich dem Bund liege. Aber auch für die anderen Hauptverkehrsstraßen gebe es aktuell keine Verpflichtung, etwas zu tun, sagt Middelberg. Es müsse eine bestimmte Anzahl an Personen betroffen sein, um zu handeln. Ein Ziel sei es aber dennoch, den Verkehr in den Ortsdurchfahrten zu vermindern. So findet sich im Bundesverkehrswegeplan immer noch eine Ortsumgehung für Ditterke und Everloh. „Doch die steht nicht ganz oben auf der Liste“, so Middelberg.

Hinweise und Vorschläge aus der Bevölkerung

Bei der Ausarbeitung der Lärmaktionspläne habe die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit eine besondere Bedeutung, heißt es. Daher sollen sich damit in einem nächsten Schritt die politischen Gremien, die betroffenen Ortsräte und die Bürger befassen. Die Stadt Gehrden möchte die Einwohner motivieren, sich an der Entwicklung und Ausarbeitung des Plans zu beteiligen. Deswegen ist beabsichtigt, für die Aufstellung des LAP Wünsche und Anregungen der Anwohner aufzugreifen.

Die Stadt hat vor, in den nächsten Jahren ein Mobilitätskonzept aufzustellen. Im Rahmen dessen soll der Verkehr aller Teilnehmer aufgenommen und analysiert werden. Außerdem sllen geeignete kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur strategischen Ausrichtung der Mobilität in Gehrden erörtert werden. Es werde empfohlen, im Rahmen der Konzeptentwicklung auch das Themenfeld Lärmminderungs- und Lärmaktionsplanung aufzugreifen. Das Thema Schallimmissionsschutz bleibe fester Bestandteil der örtlichen Planungspraxis, sagt Middelberg.

Von Dirk Wirausky