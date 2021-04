Gehrden

Im Delfi-Bad laufen trotz der derzeitigen Corona-Anordnungen jetzt schon die Vorbereitungen auf eine mögliche Eröffnung des Freibades: Die Becken sind gereinigt, für einen neuen Abstrich stehen die Farbeimer bereit. „Wir warten jetzt auf die Handwerker, damit abgebröckelte Bereiche an den Wänden verputzt werden“, sagt Schwimmmeister Andreas Bähre. Anschließend sei es noch erforderlich, einige Roststellen zu bearbeiten. „Dann werden die Becken zweimal mit blauer Farbe angestrichen“, sagt Bähre.

Die Freibad-Mitarbeiter haben von Bürgermeister Cord Mittendorf die Anweisung erhalten, alle notwendigen Vorkehrungen für den Beginn der Freiluftsaison zu treffen. Mittendorf gibt sich trotz der Corona-Anordnungen kämpferisch: „Wir wollen auf mögliche Lockerungen vorbereitet sein und das Freibad so schnell wie möglich eröffnen.“

Der Bürgermeister weiß zwar, dass jetzt möglicherweise noch weitere Corona-Notbremsen bevorstehen. „Wir werden aber genau beobachten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, um die Sommersaison sofort zu eröffnen, sobald die Möglichkeit dazu besteht“, sagt Mittendorf. Im April seien wegen der zeitweise winterlichen Witterung noch keine vorbereitenden Arbeiten möglich gewesen. Theoretisch werde das Freibad immer Anfang Mai oder um Pfingsten herum eröffnet.

Diese Termine sollen bei den Vorbereitungen berücksichtigt werden. „Im vergangenen Jahr haben wir beim ersten Lockdown auch gesagt, dass wir die Anlage Besuchern schnell wie möglich zur Verfügung stellen wollen“, erinnert Mittendorf an die Situation im April 2020. Deshalb hat der Bürgermeister auch jetzt wieder den Startschuss für Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten gegeben.

Die Farbeimer stehen schon bereit. Quelle: Ingo Rodriguez

Hygienekonzept soll aktualisiert werden

Mittendorf verweist auch auf das zuletzt gut funktionierende Hygienekonzept. In der vergangenen Sommersaison galt im Delfi-Bad wegen der Corona-Pandemie nach den Lockerungen unter anderem: maximal 500 Badegäste gleichzeitig. Wegen unkontrollierbarer Infektionsgefahren waren außerdem das Babybecken, Umkleiden, Duschen, Beachvolleyballfeld und Rutsche geschlossen. Den Haupteingang hatten die Mitarbeiter an die Westseite des Delfi-Bades verlegt. Denn: Im gewöhnlichen Eingangsbereich vor der Schwimmhalle gab es nicht genügend Platz, um mögliche Besucherströme mit ausreichend Abstand zu regeln. Weitere Bestandteile des Hygienekonzeptes: Markierungen für die Ausweisung der Ein- und Ausgangsstrecken sowie für die Mindestabstände vor dem Kassenhäuschen. Die Gäste kamen in Badesachen unter der Oberbekleidung oder konnten sich auf den Wiesen im Freibad umziehen.

„Möglicherweise müssen wir beim Hygienekonzept noch einmal nachbessern, wenn nach Lockerungen neue Anordnungen kommen“, sagt Bürgermeister Mittendorf. Er hält das Delfi-Bad für ein wichtiges Angebot: „Viele Menschen ohne Balkon oder Urlaubsmöglichkeiten haben bei schönem Wetter ein großes Bedürfnis, sich in angenehmer Atmosphäre im Freien aufzuhalten“, sagt der Bürgermeister.

Das Becken ist bereits gereinigt. Quelle: Ingo Rodriguez

Im vergangenen Jahr hatten dieses Angebot viele Badegäste genutzt: Exakt 30.720 Gäste besuchten zwischen dem 25. Mai und dem 2. Oktober das Freibad an der Lange Feldstraße. Bester Tag war der 12. August mit 1167 Besuchern. Zum Vergleich: In normalen Zeiten tummeln sich an besonders heißen Tagen rund 3000 Personen auf der Anlage. Aufgrund der Corona-Auflagen durften sich aber nicht mehr als 500 Badefreunde gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. An besucherstarken Tagen musste der Einlass reguliert und zeitweise gestoppt werden.

Reparaturen im Hallenbad sind nach Ferien abgeschlossen

Im Hallenbad laufen weiterhin Sanierungsarbeiten. Quelle: Ingo Rodriguez

Ein weiterer Vergleich zu den rund 30.000 Besuchern im Corona-Jahr 2020: Im sehr heißen Sommer 2018 wurden im Delfi-Bad in der Sommersaison mehr als 95.000 Badegäste gezählt. Normalerweise registriert die Stadt pro Jahr sogar bis zu 110.000 Gäste. Weniger waren es aber zuletzt auch schon vor der Corona-Pandemie: weil das Hallenbad wegen Reparaturen seit zweieinhalb Jahren nicht genutzt werden kann. Laut Mittendorf sind die Arbeiten nach den Sommerferien beendet.

Von Ingo Rodriguez