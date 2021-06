Gehrden

Gehrdens Klimaschutzmanagerin Kira Janotta ist zufrieden. „Wir haben ein Logo entworfen, das schon etwas mehr ist, als nur ein Logo“, sagt sie. Es sei sehr detailliert in seiner Darstellung. „Wir wollten gerne möglichst viele wichtige Inhalte aus den Entwürfen und aus anderen Teilen des Klimaschutzes darstellen“, sagt sie.

Ursprünglich hatte die Stadt zu einem Wettbewerb aufgerufen. Gehrdener Bürgerinnen und Bürger sollten ein Klimaschutzlogo entwerfen. Zwar gab es eine ganze Reihe an guter Ideen und Vorschläge, doch keines erfüllte gänzlich die städtischen Vorstellungen. „Wir haben von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern tolle Beiträge bekommen“, sagt Janotta.

Ein Logo voller Details

In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Caspari ist nun ein Zeichen mit zahlreichen Details entstanden. Im Zentrum des Logos steht das Rathaus. „Wir haben uns dafür entschieden, da das Rathaus alle Interessen vor Ort vereint“, sagt Janotta. Es sei ein Ort für jeden.

Darüber hinaus wurde auch das Stadtmaskottchen Gehrda als „richtige Fledermaus“ in das Logo integriert. „Sie hat einen großen Wiedererkennungswert“, sagt Janotta. Zudem solle sie als Beispielobjekt auf bedrohte Tierarten hinweisen. Zu sehen sind zudem Symbole zur regenerativen Energieerzeugung wie Windanlagen, Biogasanlagen und Solaranlagen. „Diese sind entscheidend für die Energiewende, um von fossilen Energieträgern wegzukommen“, erläutert Janotta.

Aktivitäten werden künftig sichtbar

Ferner finden sich in den neuem Logo Hinweise zur Bedeutung der biologischen Vielfalt in Form einer Biene und eines Baums. „Die Bäume binden CO2 aus der Luft und schenken neuen Sauerstoff“, sagt Janotta. Auch Themen wie Energieeffizienz, Elektromobilität, Verkehrswende und spielende Kinder als Symbol für die künftigen Generationen finden sich in dem Logo wieder.

Mit dem Logo sollen künftig Klimaschutzaktivitäten in der Öffentlichkeit sichtbarer gemacht werden. Alle Projekte und Veranstaltungen rund um das Thema werden dieses Symbol tragen. Das Logo dürfen auch Hausbesitzer, die beispielsweise eine Fotovoltaikanlage auf ihrem Dach installieren oder energetische Sanierungen vornehmen, an ihrer Hauswand befestigen.

Von Dirk Wirausky