Gehrden

Im Gehrdener Rathaus beginnt eine neue Zeitrechnung: Der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt, Wolfgang Middelberg, und der Fachdienstleiter Umwelt, Holger Spohr, gehen nach jeweils mehr als 30 Dienstjahren in der Stadtverwaltung in den Ruhestand. Im Bürgersaal wurden beide am Freitagmorgen von Bürgermeister Cord Mittendorf sowie zahlreichen Kollegen und Weggefährten feierlich verabschiedet.

Der Bürgermeister fasste die Bedeutung der Zeremonie zu Beginn des Festaktes passend zusammen: „Wir verabschieden zwei Urgesteine des Rathauses“, sagte Mittendorf. Es sei schön, dass dies trotz der Corona-Auflagen in einem feierlichen Rahmen möglich sei. In seinen Ansprachen würdigte Mittendorf die Verdienste von Middelberg und Spohr. Er bezeichnete die scheidenden Leitungskräfte als „wichtige Eckpfeiler für den Fachbereich Bau und Umwelt“.

Zur Galerie Im Gehrdener Rathaus hat Bürgermeister Cord Mittendorf den Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg und den Fachdienstleiter Holger Spohr in den Ruhestand versetzt.

Innenstadt trägt Middelbergs Stempel

Der Bürgermeister zeichnete auch noch einmal die Werdegänge der Führungskräfte nach. Middelberg habe 1990 seinen Dienst als stellvertretender Leiter des Bauamtes noch im Verwaltungsgebäude in der Schwesternschule des Gehrdener Krankenhauses an der Agnes-Miegel-Straße angetreten. Unter seiner Leitung seien zahlreiche Projekte umgesetzt worden. Der Bürgermeister hob die Entwicklung der Baugebiete Langes Feld, Thiemorgen und Neddernholz hervor, die Ansiedlung von Supermärkten sowie die Planung des künftigen Wohngebiets auf dem Vorwerk-Gelände.

In Middelbergs Amtszeit fielen auch die Sanierung und der Neubau des Matthias-Claudius-Gymnasiums, der Oberschule sowie die Neubauplanung für zwei Grundschulen, mehrerer Kindertagesstätten und Feuerwehrhäuser, aber auch die Sanierung des Delfi-Bades und der Ausbau von Sportstätten. Mit der Innenstadtsanierung habe Middelberg der City einen besonderen Stempel aufgedrückt, sagte der Bürgermeister. Die Veränderung der Stadt trage seine Handschrift.

Umwelt- und Klimaschutz sind eng mit Spohr verbunden

Als Umweltsachbearbeiter und „Einzelkämpfer in Sachen Umweltschutz“ habe 1991 Holger Spohr im Rathaus begonnen, berichtete der Bürgermeister. 30 Jahre später nehme er als Fachdienstleiter Abschied. „Was mit kleinen Maßnahmen wie Vogelschutzhecken in Feld und Wald begann, ist zum dominierenden Thema Klimaschutz geworden“, sagte Mittendorf. Spohrs Arbeitsgebiet habe sich sehr gewandelt. Zuletzt seien es nicht mehr nur Fragen zur Landschaftspflege und zur Gestaltung von Kinderspielplätzen, Friedhöfen und Grünanlagen gewesen, die er betreut habe. Auch die Errichtung von Windkraftanlagen und die Trassierung der Südlink-Stromleitung seien zu Spohrs Spezialgebieten geworden. Umwelt- und Klimaschutz seien in Gehrden seit mehr als 30 Jahren mit Spohrs Namen eng verbunden.

Cord Mittendorf verabschiedet Holger Spohr (links) und Wolfgang Middelberg (rechts). Quelle: Ingo Rodriguez

Scheidende Führungskräfte fassen sich kurz

Die angehenden Ruheständler fassten sich in ihren Abschiedsreden kurz: Der 62-jährige Middelberg fand für den langjährigen Rückhalt seiner Vorgesetzten lobende Worte. Er hatte für den Festakt auch seinen unmittelbaren Vorgänger Hermann Nasemann eingeladen. Dieser habe ihn von 1990 bis 1996 sehr gut eingearbeitet. „In Gehrden sind sehr viele Dinge auf den Weg gebracht“, bilanzierte Middelberg. Allerdings ärgere es ihn, dass bisher immer noch nicht die Neubauprojekte am Steinweg 25 und an der Steintorkreuzung umgesetzt werden konnten.

Auch Spohr zog eine positive Bilanz. „Ich habe eine schöne Zeit gehabt“, sagte der 63-Jährige. Er nannte ebenfalls unvollendete Projekte als Makel seiner Dienstjahre. Wegen gescheiterter Pläne wie dem Gehrdener Golfplatz und dem Bestattungswald habe er in der Stadt eine Zeit lang als „Reiter toter Pferde“ gegolten. Insgesamt sei aber alles auf einem guten Weg. Seinen Kollegen riet Spohr zur Beharrlichkeit gegen drohende Widerstände: „Seid nicht so weich, wie ich es oft war“, sagte er augenzwinkernd.

Nachfolgerinnen stehen fest

Nun beginnt im Rathaus eine neue Zeitrechnung: Middelbergs Nachfolgerin an der Spitze des Fachbereichs wird im Herbst Nicole Leubert, die noch im Mutterschutz ist. Für Spohr übernimmt Klimaschutzmanagerin Kira Janotta die Fachdienstleitung. Umweltangelegenheiten bearbeitet künftig die 26-jährige Landschaftsarchitektin und Umweltplanerin Melanie Rusteberg im Rathaus.

Von Ingo Rodriguez