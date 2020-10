Gehrden

Eine neue Drei-Feld-Halle auf dem Gelände des Delfi-Bads in Gehrden? Das hat zumindest der Arbeitskreis Sportstätten kürzlich vorgeschlagen. Ob diese Idee allerdings auch Realität wird, ist ungewiss. Die Stadt sucht und prüft derzeit andere Standorte für eine neue Sporthalle.

Politik, Verwaltung und Sportvereine sind sich seit Jahren einig: Im Stadtgebiet fehlt es an Hallen für die Sportler. Noch dazu muss die größte Halle an der Lange Feldstraße dringend modernisiert werden. Geplant ist sogar, das alte Gebäude abzureißen und an gleicher Stelle eine neue Halle zu bauen.

Doch bevor das geschieht, muss erst eine zweite neue Halle errichtet werden. Zum einen, um einen Ersatz für den Spiel- und Trainingsbetrieb während der Bauphase zu haben, und zum anderen, weil eine zweite Halle notwendig ist, um den Bedarf decken zu können.

Zu diesem Ergebnis ist auch die Arbeitsgruppe Zukunftsplan Sportstätten gekommen. Und sie hat sogar schon einen konkreten Vorschlag unterbreitet: Neben der Schulstraße soll auf dem Grundstück des Schwimmbades eine neue Halle gebaut werden. Die neue Halle soll keine Tribüne erhalten und sie soll „ballsportarm“ konzipiert werden. Sie sei eher für Senioren- und Gesundheitssport, Kampfsportarten, Fitness, Badminton und selbstverständlich Schulsport gedacht. Die Halle soll nach Vorstellung der Arbeitsgruppe parallel zur Schulstraße gebaut werden.

Die Stadt allerdings will sich noch nicht auf einen Standort festlegen. „Wir prüfen gerade, wo es möglich ist, eine Drei-Feld-Halle mit den Maßen 45 mal 45 Meter aufzustellen“, sagt der Erste Stadtrat André Erpenbach. Gesucht werde mit Hochdruck. Bürgermeister Cord Mittendorf sei zurzeit in Gesprächen mit Grundstücksbesitzern. Die neue Halle soll auch so konzipiert sein, dass sämtliche Sportarten dort ausgetragen werden können.

Klaus Dörffer ist Mitglied der Arbeitsgruppe. Für den CDU-Ratsherrn hat es höchste Priorität, schnell eine Fläche zu finden. „Die Zeit läuft uns weg“, meint er mit Blick auf den schlechten Zustand der Halle an der Lange Feldstraße. Sollte ein Standort gefunden sein, müsste als nächster Schritt ein Nutzungs- und Kostenkonzept erstellt werden. Anschließend müsse ein Dialog über das Raumkonzept erfolgen. Auch für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Henning Harter ist es unstrittig, dass eine Alternative zur alten Halle gefunden werden müsse. „Und zwar eine, die auch für alle Ballsportarten geeignet ist“, betont er.

Auch in dem vor vier Jahren vorgelegten Sportstättenbedarfsplan war eine zentrale Aussage, dass es in Gehrden an Sporthallen fehlt. Zuletzt hatte deshalb die CDU gefordert, dass sich der Rat auf einen Standort zum Bau einer zweiten Drei-Feld-Halle festlegt. Und die CDU mahnt zur Eile. Nach wie vor sei die Zukunft der bisherigen Sporthalle an der Lange Feldstraße ungewiss. Sie sei veraltet und reparaturbedürftig. Im Schadensfall drohe sogar die Schließung, heißt es in einem Antrag aus dem September.

