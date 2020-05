Stadt stellt auf kostensparende LED-Beleuchtung um

Gehrden

Fünf städtische Liegenschaften werden in den nächsten Wochen auf LED-Beleuchtung umgestellt. Weitere sollen folgen. Dazu hat Klimaschutzmanagerin Kira Janotta jetzt 1000 LED-Lampen in Empfang genommen. Diese sollen die gängigen Leuchtstoffröhren ersetzen. So soll zum einen den Energieverbrauch gesenkt und gleichzeitig die Energieeffizienz gesteigert werden.

5900 Euro an Stromkosten können so voraussichtlich eingespart werden. Die kalkulierte CO²-Einsparung beläuft sich auf circa 11,8 Tonnen. In zwei bis drei Jahren soll sich der Austausch amortisiert haben. Als erste werden nun das Rathaus, die Sporthallen Langes Feld und Castrum sowie die Grundschule Am Langen Feld und der Westbau des Matthias-Claudius-Gymnasiums auf die LED-Beleuchtung umgestellt.

LED-Lampen benötigen etwa 60 Prozent weniger Strom als Glühlampen, um die gleiche Lichtstärke zu erzeugen. Auch im Vergleich zu Energiesparlampen sind sie effizienter und stromsparender. Ein weiterer Vorteil ist die wesentlich längere Lebensdauer. Während eine durchschnittliche Glühbirne bereits nach zwei Jahren ausgewechselt werden muss, bringt es eine hochwertige LED-Lampe auf 15 Jahre und mehr.

Von Sarah Istrefaj