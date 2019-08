Gehrden

Bürgermeister Cord Mittendorf hat sich in die aktuelle Diskussion über den Bebauungsplan am Markt und die Gestaltung des Marktplatzes eingeschaltet. Ziel sei es, Missverständnisse auszuräumen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mittendorf hat von seinen Mitarbeitern einen Katalog erstellen lassen, in dem die dringlichsten Fragen der Bürger beantwortet werden sollen.

Unter anderem wird darin auf den geplanten Neubau am Steinweg 25 eingegangen. Aus städtischer Sicht soll mit dem Neubau ein Impuls für die gesamte Innenstadt ausgehen. „Damit diese Situation beendet werden kann, muss die Möglichkeit gegeben werden, ein funktionales und rationales Gebäude zu errichten, unabhängig von den derzeitigen Eigentumsverhältnissen“, schreibt die Stadt. Aus Sicht der Verwaltung wird der Marktplatz durch das neue Wohn- und Geschäftshaus nicht kleiner. Der überbaubare Bereich befinde sich ausschließlich auf dem Grundstück der Eigentümerin. Der Marktplatz bleibe in seinen aktuellen Ausmaßen erhalten, auch der Steinweg werde an der Stelle nicht schmaler.

Kritik an Höhe des Neubaus

Kritik gibt es immer wieder an der geplanten Höhe des Hause, vor allem von der Bürgerinitiative (BI)„Wir in Gehrden“. Traufhöhe und Dachhöhe bilden in der Summe die Gesamthöhe des Gebäudes von 13,50 Metern. Der BI ist das zu hoch. Die Verwaltung hält diese Gebäudehöhe für zumutbar. Das geplante Haus sei zwar 2,40 Meter höher als das bisherige Gebäude am Steinweg 25 – an der Nordseite ist es etwa 11,10 Meter hoch –, aber dennoch niedriger beziehungsweise ähnlich hoch wie weitere Gebäude am Markt, heißt es. Andere Baukörper am Markt wie jenes 13,50 Meter hohe, in dem sich das Geschäft Ernsting’s family befindet, das Ärztehaus mit 16,20 Meter, das Haus mit dem Geschäft Mira Michi mit 13 Meter und der Ratskeller mit 14 Metern seien höher.

Nach den Plänen der Stadt sollen die zwei stark beschädigten Kastanien vor dem Ratskeller und die laut Verwaltung ebenfalls geschädigte Platane auf dem Marktplatz entfernt werden. Zudem denkt der Kirchenvorstand offenbar darüber nach, ein bis zwei Bäume auf dem Kirchengelände entfernen zu lassen. Anstelle der zwei Kastanien sollen zwei neue Bäume in ausreichender Entfernung zum Ratskeller gepflanzt werden und anstelle der Platane zwei bis drei Bäume parallel mit ausreichendem Abstand vor den westlichen Gebäuden des Marktplatzes. Insgesamt sollen somit auf dem Marktplatz in Zukunft vier bis fünf Bäume stehen.

Gegen das Abholzen der Bäume hat sich ebenfalls die Bürgerinitiative ausgesprochen. Auch die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen wollen die Bäume erhalten. Sie fordern, für die Bäume ein Gutachten anfertigen zu lassen und sie zu retten.

Der gesamten Erläuterungen zum Bebauungsplan am Markt, die Marktplatzgestaltung und das Baumkonzept sind auf www.gehrden.de zu finden.

Von Dirk Wirausky