Northen

Da werden vermutlich die meisten Northener aufatmen. Die Arbeiten am südlichen Ortseingang des Gehrdener Ortsteils sollen laut Ortsbürgermeister Friedhelm Meier ( SPD) am 24. September abgeschlossen sein. Damit wird auch die Sperrung aufgehoben.

Die nämlich hat aktuell zur Folge, dass der Autoverkehr aus Northen in Richtung Gehrden seit gut vier Wochen umgeleitet wird – und zwar über die Große Straße und die Kirchwehrener Straße nach Ditterke. „Das ist bald vorbei“, sagte Meier in der Ortsratssitzung. Gegenwärtig wird im Süden des Dorfes ein Überweg gebaut, der es den Radfahrern ermöglichen soll, die Hannoversche Straße sicherer zu überqueren.

Anzeige

Fahrbahnverschwenkung wird gebaut

Damit sind die Baumaßnahmen im Gehrdener Ortsteil aber noch nicht beendet. Im Anschluss wird am Ortsausgang in Richtung Lenthe das umgesetzt, was der Ortsrat seit Jahrzehnten gefordert hatte: nämlich eine Verengung der Fahrbahn durch den Bau einer Verschwenkung. Damit sollen Autofahrer, die oft mit hoher Geschwindigkeit in den Ort hineinfahren, ausgebremst werden. Eine Umleitung werde während der vier- bis fünfwöchigen Bauphase dort aber nicht eingerichtet, sagte Meier. Der Verkehr werde per Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeleitet.

Weitere NP+ Artikel

Ortstermin mit der Region gewünscht

So sehr der Ortsrat die beiden Fahrbahnverengungen begrüßt, so sehr missfällt ihnen eine Entscheidung der Region. Die hat es abgelehnt, dass Kinder und Jugendliche mit ihrem Rad den Gehweg zwischen Mittelstraße und dem nördlichen Ortsausgang in Richtung Lenthe befahren können. „Das will die Region nicht, weil sie befürchtet, dass abbiegende Autofahrer nicht damit rechnen, dass Radler von rechts kommen“, erklärte Meier. Nachvollziehen könne er diese Argumentation nicht, zumal die zuständige Behörde es wiederum erlaubt habe, dass zwischen Großer Straße und Mittelstraße der Gehweg auch von Radfahrern genutzt werden könne. „Ich sehe zwischen den beiden Abschnitten keinen Unterschied“, sagte Meier. Die Region solle deshalb noch einmal aufgefordert werden, ihre Entscheidung zu überprüfen – möglichst bei einem Ortstermin.

Radwege werden saniert

Begrüßt wird dagegen die Ankündigung der Region, 2022 zum einen den Radweg zwischen Harenberg, Lenthe und Northen zu erneuern, und zum anderen die sanierungsbedürftige Radverbindung zwischen Lenthe und Hannover-Badenstedt bis zum Jägerheim entlang der Kreisstraße 249 auszubauen. Gerade die Strecke nach Hannover wird von vielen Northern genutzt.

Von Dirk Wirausky