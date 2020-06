Solidarische Landwirtschaft ist in Leveste ein Erfolgsmodell

Leveste

Auf einer Fläche von insgesamt dreieinhalb Hektarn wird zwischen Leveste und Göxe ein besonderes Modell der Landwirtschaft betrieben. Auf der Basis einer großen Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft entstehen in der rund um die Gemeinschaftsgärtnerei Wildwuchs diverse Gemüsesorten – in diesen Tagen saisonale Produkte wie Kohl, Kopfsalat, Rettich, Radieschen, Kohlrabi, Petersilie und Spinat.

Die Biogärtnerei ist sozusagen auch der Kopf des Modells, ohne sie würde es die Gemeinschaft nicht geben. Gemeinsam mit seiner Schwester gründete Arne Wessel vor acht Jahren eine Gärtnerei, zwei Jahre danach ging die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Wildwuchs an den Start.

Die Gemeinschaftsgärtnerei ist der zentrale Punkt im System der Soldarischen Landwirtschaft (Solawi) in Leveste. Quelle: Stephan Hartung

Modell sichert Bestand der Gärtnerei ab

„Wir als Gärtnerei bauen Bio an und das alles vegan, also ohne Düngemittel. Wir arbeiten nur mit samenfesten Sorten. Tiere nutzen wir nicht“, sagt der Betriebsleiter, der jetzt in der Hauptsaison noch drei weitere Festangestellte sowie zwei Aushilfen in der Gärtnerei beschäftigt. Mit dem Finanzierungsmodell der Solawi-Gemeinschaft ist die Gärtnerei abgesichert, davon kann Wessel seine Personalkosten bestreiten und auch insgesamt den Fortbestand des Betriebs sichern.

In der Praxis läuft es so ab, dass es etwas mehr als 100 Anteile gibt. Nicht hinter jedem Anteil steckt nur eine Einzelperson. Wessel schätzt daher, dass zwischen 300 und 400 Personen an Solawi beteiligt sind. Die monatlichen Kosten für einen Anteil sind unterschiedlich. Jeder Anteilsinhaber zahlt das, was er zu leisten imstande ist. Die Ausschüttung, also der Erhalt von Obst und Gemüse, ist trotzdem für alle gleich – so ist das eben in einer Solidargemeinschaft. „Was man dafür bekommt, muss man immer sehen. Bei einem Dürresommer ist das auch mal weniger“, sagt Wessel.

Mitglieder entlasten die Gärtnerei

Die Solawi-Mitglieder sorgen auch selbst dafür, dass die Ernte gut ausfällt. Zwar wird das Pflanzen und Ernten den Fachleuten der Gärtnerei überlassen. Die Mitglieder halten aber die Beete instand, zupfen Unkraut oder kümmern sich um den Zaunbau – und das alles in klassischer Handarbeit. Diese Hilfe, um die Gärtnerei im Tagesbetrieb zu entlasten, erledigen die Mitglieder bei Arbeitseinsätzen an den Wochenenden. Normalerweise sind 30 bis 50 Leute im Einsatz, wegen Corona ist die Zahl aber derzeit auf fünf Personen begrenzt.

Das Motto ist: Was auf dem Feld erzeugt wird, erhalten ausschließlich die Mitglieder. Einmal pro Woche, im Sommer zweimal, gibt es eine Lieferung „von frischem Gemüse, das am selben Tag verteilt wird, an dem es geerntet wird“, sagt Wessel und betont, „dass wir kein Dienstleister wie eine Gemüsekiste sind – das wird oft verwechselt, das Prinzip ist dort ganz anders als bei uns“.

Die Mitglieder kommen aus Wennigsen und Gehrden, überwiegend aber aus den hannoverschen Stadtteilen Linden, Döhren und Nordstadt. Überall dort gibt es sogenannte Depots, in die die Gärtnerei die Lebensmittel per Fahrdienst zur späteren Verteilung bringt. Die Abnehmer erhalten die Ware ohne weitere Kosten – weil sie ja bereits ihren monatlichen Anteil bezahlen.

Bundesweit gibt es mehr als 100 Solawis Solawi ist die Abkürzung für Solidarische Landwirtschaft. Der Dachverband Netzwerk Solidarische Landwirtschaft ist ein eingetragener Verein und sitzt im hessischen Witzenhausen. Die entsprechende Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft in Leveste mit dem Namen Wildwuchs wurde von Arne Wessel vor acht Jahren gegründet. „Damals gab es bundesweit nur 25 Solawis, mittlerweile sind es weit über 100“, sagt er.

Von Stephan Hartung