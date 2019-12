So war der Winterzauber im Gymnasium

Gehrden

Die Bühne ist mit Geschenken geschmückt, das Licht gedimmt und rund 150 Zuschauer sind in freudiger Erwartung: Es hat ein wenig was von Bescherung, als in der Aula des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) der „ Winterzauber“ beginnt. Die Veranstaltung findet zum mittlerweile sechsten Mal in der Adventszeit statt – und müsste eigentlich „Weihnachtszauber“ heißen.

Denn es gibt Lieder wie „We Wish You a Merry Christmas“ oder „Alle Jahre wieder“, Vorträge unter dem Motto „Der Christbaumständer“ und „Mäuseweihnacht“ oder kleine Theaterstücke wie die Geschichte vom modernsten Weihnachtsmann der Zukunft. Mal mit, mal ohne Instrumente. Mit und ohne Verkleidungen. Kurzum: Ein bunter Mix und für jeden etwas dabei – also so wie auf dem Gabentisch am Heiligabend.

Stücke selbst vorbereitet

„Viele Stücke haben sich die Schüler selbst ausgedacht und vorbereitet“, berichtet Bettina Illing. Die Fachobfrau Deutsch hat den Weihnachtszauber organisiert – und ist dabei nicht nur stolz auf die kleinen Darsteller, die sie selbst „kleine Mäuse“ nennt. „Alle haben einen großen Beitrag geleistet und zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen“, betont sie. Dabei denkt sie sowohl an die Schüler der Technik-AG, die für die passenden Lichtverhältnisse sorgen, als auch an die Schüler der Klasse 7b. „Sie haben Kekse und Muffins gebacken und sorgen für Wintertee. All dies verkaufen sie. 40 Prozent des Erlöses kommt einem Frauenhaus in Hannover zugute“, berichtet Illing.

Die Darbietungen der Kinder selbst sind besinnlich bis lustig. Und auch passend zur aktuellen Diskussion rund um den Klimawandel. Bestes Beispiel: Kjell Meyer spielt einen Weihnachtsmann, der mit der Zeit geht. Der Mann mit dem roten Mantel und dem weißen Bart steigt bis zum Jahr 2050 um und bringt seine Geschenke mit dem E-Auto.

Kleine Bescherung für Unicef-Vorleser Außer den Darbietungen gab es während des Winterzaubers noch eine kleine Siegerehrung. Auf der Bühne erhielten sieben Schüler kleine Geschenke und ein Dankeschön von Bettina Illing. Die Fachobfrau Deutsch am MCG zeichneten die Schüler aus, weil sie sich sehr engagiert beim Unicef-Vorlesemarathon gezeigt hatten. Bei diesem Wettbewerb ging es darum, Sponsoren zu finden, die sich von den Schülern eine Geschichte vorlesen lassen – und dafür einen kleinen Betrag bezahlen. Insgesamt kamen 1769 Euro zusammen. „Das ist eine tolle Summe, die wir Unicef für unsere Madagaskar-Hilfe zukommen lassen“, erklärt Illing. Unterstützt werden damit Schule und Bildung im afrikanischen Inselstaat. hg

