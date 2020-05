So bereitet sich die Margarethengemeinde auf die erste Andacht unter Corona-Regeln vor

Gehrden

Vor der Kirchentür der Margarethengemeinde sieht alles aus wie immer. Noch. „Das Flatterband zur Absperrung haben wir noch nicht aufgehängt“, sagt Ruth Pahl vom Kirchenvorstand. Im Inneren zeigt sich hingegen bereits ein anderes Bild: Am Eingang steht ein Tischchen mit Desinfektionsmittel, auf dem Boden kleben Markierungen, ein Aufsteller informiert über die Hygiene- und Abstandsregeln. Mit ihren Vorbereitungen hat sich Pahl, die von der Gemeinde zur Hygienebeauftragten auserkoren wurde, an den „Handlungsregeln für Gottesdienste“, einem zwölfseitigen von der Landeskirche herausgegebenen Leitfaden, orientiert.

30 bis 40 Besucher haben Platz

„Mit dieser tollen Handlungsempfehlung konnten wir alles regeln“, sagt Pahl und blättert durch die Seiten samt einer Checkliste zum Abhaken und einem grafisch dargestellten Sitzplan. Letzterer gibt Hinweise dafür, wie die Kirchenbänke eingeteilt werden sollen, wenn Einzelpersonen oder auch mehrere Personen aus einem Haushalt kommen. Für alles gibt es eine Lösung. Die Margarethenkirche besuchen normalerweise rund 50 Gemeindemitglieder pro Gottesdienst. Am Sonntag ist Platz für etwa 30 bis 40 Personen. Mit Stühlen ließe sich das am Morgen noch flexibel gestalten, sagt Pahl.

Ruth Pahl zeigt den von der Landeskirche aufgestellten Sitzplan. Quelle: Sarah Istrefaj

„Wir haben ja keine Ahnung, wer kommt“, sagt Pastorin Karin Spichale. Sie freut sich besonders auf diese erste Andacht nach vielen Wochen der Schließung, denn es ist zugleich auch ihre erste in der Margarethenkirche. Anfang Februar erst war sie als neue Pastorin in ihr Amt eingeführt worden. Bevor sie aber in der Gehrdener Kirche einen Gottesdienst abhalten konnte, machte ihr das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Sie sei nun vor allem gespannt und voller Vorfreude, auch wenn sie mit dem Kirchenraum noch nicht vertraut sei.

Wer diesen am Sonntagmorgen betritt, muss einiges beachten: Der Zutritt ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt, ausgenommen ist die Pastorin. Jeder Besucher wird darum gebeten, sich am Eingang die Hände zu desinfizieren. Im Anschluss erwartet ihn quasi eine Akkreditierung. Ein Kirchenvorstandsmitglied erfasst jede Person mit Namen und Kontaktmöglichkeit in einer Liste. Dann geleitet ein weiteres Mitglied des Kirchenvorstands jeden Besucher an einen Platz. „So machen sie es in den USA übrigens generell, und irgendwie ist das auch schön“, meint Pahl.

Am Eingang der Kirche steht Desinfektionsmittel bereit. Quelle: Sarah Istrefaj

Jede zweite Bank ist bereits gesperrt, auf den restlichen liegen jeweils zwei rote Hinweiszettel als Platzmarkierung zwei Meter voneinander entfernt. Gesungen werden darf am Sonntag nicht, aber Musik soll es trotzdem geben. Das Abendmahl am Ende entfällt, außerdem wird das Körbchen für die Kollekte am Ausgang aufgestellt, sodass der Vorgang komplett berührungsfrei ablaufen kann. Das Verlassen der Kirche wird von der hintersten Bank beginnend geregelt, sodass es zu keinem Stau kommen kann.

„Es bleibt ungewohnt“

Was Pastorin Spichale bedauert, ist, dass sie sich am Schluss nicht per Handschlag von den Gemeindemitgliedern verabschieden kann. Ganz verzichten möchte sie aber nicht. Sie werde die Besucher draußen vor der Kirchentür zumindest mit ein paar netten Worten entlassen, sagt sie. „Es bleibt ungewohnt, den Abstand halten zu müssen, trotzdem ist es schön und etwas Besonderes, wieder zusammen Gottesdienste feiern zu können.“ Schließlich würden viele mit dem Kirchenhaus noch mehr die Gegenwart Gottes verbinden.

Die Andacht am Sonntag in der Margarethenkirche beginnt um 10 Uhr und dauert eine halbe Stunde. Gottesdienste, vorwiegend auch unter freiem Himmel, finden erstmals an Himmelfahrt und dann vor allem zu Pfingsten statt. Dies teilt der Kirchenkreis Ronnenberg mit, zu dem Gehrden gehört. Am Sonntag, 31. Mai, sollen unter anderem in Lenthe um 11 Uhr und in der St.-Agathen-Kirche in Leveste um 10.30 Uhr erstmals wieder Gottesdienste gefeiert werden.

Gehrdener Katholiken feiern ab 17. Mai erste Gottesdienste Der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat der katholischen St.-Bonifatius-Gemeinde haben ebenfalls Regeln für die Wiederaufnahme der Gottesdienste aufgestellt. Der Aufenthalt ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und unter Einhaltung der 1,50-Meter-Abstandsregelung erlaubt. Sitzplätze sind mit roten Punkten markiert, ein Elternteil mit Kleinkind kann zusammen auf einem Sitz Platz nehmen. Die Emporen sind gesperrt, es gibt kein Weihwasser am Kircheneingang, keine Gesangbücher und auch keinen Kerzenverkauf. Voraussichtlich wird auch auf das Spenden der heiligen Kommunion verzichtet. Für die Kollekte steht am Ausgang ein Körbchen bereit. Die Gemeindemitglieder sollen sich kontaktlos grüßen und nicht in Gruppen auf dem Hof oder in der Kirchen sammeln. Es wird ein gemeindeeigener Ordnungsdienst eingerichtet. Aufgrund des deutlich reduzierten Platzangebots stehen in der Gehrdener Kirche noch rund 35 Plätze zur Verfügung. Wer keinen Platz mehr erhält, kann nicht teilnehmen. Der erste Gottesdienst in Gehrden ist für Sonntag, 17. Mai, vorgesehen. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Von Sarah Istrefaj