Gehrden

Gisela Wicke ist seit mehr als zwei Jahren Ortsbürgermeisterin in Everloh. Leicht hatte es die Bündnisgrüne in dieser Zeit nicht immer, findet Jakob Hey. „Es fehlte ihr die nötige Unterstützung“, so der Grünenpolitiker. Das soll sich ändern: Für den neuen Ortsrat kandidieren neben Wicke mit Lisa-Marie Benda, Sophia Entrup, Nima Laging, Carsten Schneider, Jakob Hey und Jonas Kimpflinger gleich sieben Grüne.

Neben der Unterstützung Wickes wollen die Grünen zudem nicht noch einmal einen Sitz im Ortsrat unbesetzt lassen. Das nämlich geschah vor fünf Jahren. Damals erreichten sie Stimmen für zwei Plätze in dem Gremium, doch mit Gisela Wicke war nur eine grüne Bewerberin angetreten. Und auch für Hey ist das eine Motivation, zu kandidieren. Außerdem habe er sich über die Umgang mit Gisela Wicke im Ortsrat geärgert. „Das muss sich ändern“, betont auch Jonas Kimpflinger. Es habe sich schon gewundert, welche Strukturen dort herrschen. „Wir wollen Sachfragen lösen und die Kleinkriege beenden“, sagt Hey.

Miteinander statt übereinander sprechen

Eines ist die Grünen wichtig: Es gehe vor allem um den Ort Everloh. „Wir wollen alle an einem Strang ziehen“, sagt Carsten Schneider. Ziel sei es, mehr miteinander als übereinander zu reden, stimmt Lisa-Marie Benda zu. So ständen die Grünen für Respekt und eine vertrauensvolle Kommunikation als Grundlage für ein bürgernahes Handeln. Dazu gehöre auch, ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger zu haben und Entscheidungen transparent zu machen. Hey verweist auch auf Schnittmengen zwischen den Grünen und der Freien Wählergemeinschaft. „Wir wollen gemeinsam zurückfinden zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft“, betont Hey. Und für den erst 19-jährigen Nima Laging ist eine gute Kommunikation die Basis für das Zusammenleben in einem Dorf wie Everloh.

Doch den Everloher Grünen geht es auch um politische Inhalte. So wünscht sich Gisela Wicke eine bessere Verbindung der einzelnen Ortsteile durch den Einsatz von Bürgerbussen. Auf die Dorfentwicklung wollen die Grünen im Ortsrat mehr Einfluss nehmen. „Wir sind hier schließlich alle zu Hause“, meint Benda. Es gehe nicht darum, ob Everloh wachse, sondern wie es wachse. Es müsse gemeinsam ein Konzept entwickelt werden, wie die Menschen in dem Ort wohnen und leben. Und für Jonas Kimpflinger ist die Dorfentwicklung ein zentraler Punkt, auf den der Ortsrat direkt einwirken könne. „Dabei müssen wir die gesellschaftlichen Strukturen berücksichtigen“, meint er. Auch Themen wie E-Mobilität, Solarenergie, Verkehrsberuhigung und biologische Vielfalt sowie ehrenamtliches Engagement und generationsübergreifende Unterstützung stehen auf der grünen Agenda.

Schneller Entscheidungen treffen

Die Grünen wünschen sich künftig mehr Flexibilität im Ortsrat. Es könne nicht sein, dass monatelang über die Anschaffung einer neuen Spülmaschine für das Dorfgemeinschaftshaus debattiert werde, meint Benda. „Wichtige Beschlüsse müssen schnell getroffen werden“, fordert Hey. Das Ziel der Grünen für die Kommunalwahl ist durchaus hoch gesteckt. Vier Mandate erhoffen sie sich. Everloh brauche Veränderung, meint Wicke. Das bedeute neue Menschen mit neuen Ideen. Wicke will voranschreiten – als Ortsbürgermeisterin. Motiviert sei sie, und Spaß mache ihr die Arbeit auch. „Ich bin überzeugt davon, dass ich noch einiges für Everloh bewirken kann“, sagt sie.

Von Dirk Wirausky