Gehrden

Manfred Hennen hilft einfach gerne, das macht ihm Spaß. Zur Corona-Zeit eben mit Abstand und Maske. Seit mehr als zwei Jahren ist er nun als ehrenamtlicher Senioren- und Behindertenbeauftragter der Stadt Gehrden in den Räumen der Freiwilligenagentur Freiraum tätig. Der Rentner befasst sich montags und donnerstags, jeweils von 10 bis 12 Uhr, mit allen möglichen Problemen und Herausforderungen, denen sich die Bürger gegenüber sehen.

„Ich will auf jeden Fall weitermachen, auch wenn wir zum Januar diese Räume hier verlassen müssen“, erzählt Hennen, der eine enge Zusammenarbeit zu den Freiraummitarbeitern pflegt. Der Andrang sei auch recht groß, er habe gut zu tun. „Normalerweise jedenfalls“, fügt der Rentner hinzu. Coronabedingt sei derzeit nicht so viel los, viele der Menschen, die für gewöhnlich zu ihm kommen, gehören der Risikogruppe an. „Die sind derzeit noch sehr vorsichtig. Das kann ich auch nachvollziehen“, sagt Hennen.

Ehrenamtliches Engagement seit 2015

Bei der ehrenamtlichen Arbeit profitiert er von seiner beruflichen Erfahrung als Rechtsanwalt. Vor sechs Jahren ist er in Rente gegangen. „Vorher war ich Strafverteidiger. Ich komme ursprünglich aus Köln, habe aber in Duisburg gearbeitet“, erzählt er. Tochter und Enkelkind seien der Grund gewesen, aus dem Hennen damals mit seiner Ehefrau beschlossen hatte, nach Gehrden zu ziehen. Eine gute Entscheidung, sagt er heute.

Doch im Ruhestand habe er dann schnell gemerkt, da müsse noch was kommen. „Ich hab überlegt, was ich machen könnte“, erinnert sich Hennen. Angefangen habe sein ehrenamtliches Engagement im Jahr 2015 während der Flüchtlingskrise. Zu jener Zeit habe er vielen Frauen und Männern dabei geholfen, Formulare korrekt auszufüllen. „Die Menschen, die hier hergekommen sind, konnten da ja gar nicht durchblicken“, sagt er.

Außerdem war er als Sicherheitsberater für Senioren tätig, hat etwa Vorträge dazu gehalten, wie ältere Menschen sich vor Betrügern schützen können. „Da hab ich aber schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so viel gebracht hat“, sagt der Rentner. Die Menschen, die zu den Vorträgen gekommen seien, hätten meistens schon ziemlich gut Bescheid gewusst. Und die Personen, denen das wirklich geholfen hätte, seien nicht erschienen.

Wichtig, dass Menschen sich mit dem Thema Tod befassen

Als Senioren- und Behindertenbeauftragter habe er nun das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das gut von den Bürgern in Gehrden angenommen werde. Wobei weniger Menschen mit Behinderungen als Senioren kommen, stellt Hennen klar. Den älteren Männern und Frauen biete er vor allem Unterstützung bei Themen wie Vollmachten und Testamenten. „Ich habe auch eine Patientenverfügung entworfen“, sagt Hennen. Für ihn sei es wichtig, dass Menschen sich mit diesen Themen befassen. „Das kann man eigentlich auch nicht früh genug tun.“

Ebenfalls zum Thema Tod und Sterben passe ein Vortrag, den Hennen möglichst bald in Gehrden organisieren möchte. Darin gehe es um das digitale Testament. „Es dreht sich um die Frage, was etwa mit Facebook und den ganzen sozialen Medien passiert, wenn man stirbt“, erklärt er.

Und es gebe noch viele andere Themen, die er auf dem Plan habe. Wo die Bürger ab dem kommenden Jahr die Beratungen in Anspruch nehmen können, steht zwar noch nicht fest. Dass es weitergeht, ist für Hennen aber klar.

Info: Die Sprechzeiten im Büro Freiraum, Dammstraße 19 in Gehrden sind montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Hausbesuche sind nach telefonischer Terminvereinbarung unter (0 51 08) 8 79 74 18 oder (01 71) 3 17 27 29 möglich.

Von Janna Silinger