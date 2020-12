Gehrden

Auf diese Biologiestunde hat Lehrer Oliver Rosenkranz gern verzichtet – und die Schüler haben das vermutlich auch. Gemeinsam mit seiner Kollegin Bettina Illing war er zur Ausgabestelle der Tafel an den Kantplatz gekommen – mit dabei waren 23 Jungen und Mädchen der Klasse 6d des Matthias-Claudius-Gymnasiums. Nicht mit leeren Händen. Die Kinder hatten 56 liebevoll dekorierte Gläser mit selbst gebackenen Keksen im Gepäck. „Das ist eine tolle Aktion“, bedankte sich die Leiterin der Gehrdener Tafel Betty Bekiersch.

„Die Kinder wollten zur Weihnachtszeit etwas für andere tun“, erzählte Klassenlehrerin Bettina Illing. Dabei sei die Idee entstanden, Bedürftigen bei der Tafel zu helfen. Und so haben sich die Elf- und Zwölfjährigen zu Hause hingestellt und fleißig Plätzchen gebacken. Kilian zum Beispiel hat Cranberries-Kekse, Vanillekipferl und Haferflockenkekse mitgebracht. „Das war nicht schwer“, sagte er. Lucia wiederum hatte Lebkuchensterne sowie Butter- und Schokokekse zubereitet. Die Sechstklässler waren sich einig. „Es ist eine gute Idee, anderen Kinder eine Freude zu machen“, sagte Simon.

Fleißige Bäcker: Simon (von links), Kilian, Katharina und Aliya aus der 6d haben zu Hause Plätzchen gebacken. Quelle: Dirk Wirausky

Betty Bekiersch nutzte die Gelegenheit, die jungen Gäste über die Arbeit und Bedeutung der Tafel aufzuklären. So erfuhren die Kinder, dass einem bedürftigen Jugendlichen ab 2021 am Tag 5,02 Euro für Lebensmitteln zur Verfügung stehe. „Da seht ihr, wie wenig Geld die Menschen zur Verfügung haben, die zu uns kommen“, sagte sie. Umso schöner sei es, wenn die Tafel den bedürftigen Menschen etwas Besonderes wie Weihnachtskekse mitgeben könne. Aktuell werden von der Tafel in Gehrden zwischen 250 und 300 Personen mit Lebensmitteln versorgt, darunter sind etwa 90 Kinder.

Kurzreferat: Betty Bekiersch erläutert den Sechstklässlern die Arbeit und Aufgabe der Gehrdener Tafel. Quelle: Dirk Wirausky

Überhaupt wird die Tafel in der Vorweihnachtszeit von vielen Menschen unterstützt. Aus Leveste wurden fast 100 Süßigkeitentüten gebracht, die von einer Nikolausaktion im Ort übrig geblieben sind; eine Privatperson aus Ronnenberg spendete mehrere Taschen mit Lebensmitteln und Drogerieartikel für die Tafelkunden ab 60 Jahre. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagte Bekiersch.

Von Dirk Wirausky