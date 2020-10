Gehrden

Die Schulen in Gehrden starten, wie auch alle anderen Schulen in Niedersachsen, mit dem eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet: Der Unterricht findet in der Präsenzform statt, jedoch mit den bekannten Einschränkungen unter Corona-Bedingungen und der Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln. Die vier Schulen in Gehrden – die Grundschulen Am Castrum und Am Langen Feld sowie die Oberschule und das Matthias-Claudius-Gymnasium – können dem Start nach den Ferien entspannt entgegensehen.

Voraussetzungen für Homeschooling sind geschaffen

„Die Schulen sind gut vorbereitet. Wir kennen die engagierte Arbeit der Schulleitungen vor Ort, versuchen unterstützend einzuwirken“, sagt Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden. Und genau diese Unterstützung ist es, die Stefanie Diemert, Leiterin der Grundschule Am Langen Feld, gefällt. Über die Stadt erhält die Schule nicht nur mobile Endgeräte, sondern mithilfe der IT des Schulträgers auch E-Mailadressen. „Jetzt haben alle Schüler über den Server eine eigene“, sagt Diemert. Damit sei man für eine Rückkehr zum sogenannten Szenario B, eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling, besser vorbereitet. „Grundschüler haben in der Regel keine eigenen Mailadressen. Da ging es oft über private und teilweise dienstliche Adressen der Eltern“, sagt Diemert.

Ansonsten sieht die Leiterin ihre Schule gut vorbereitet. „Wir werden die Hygienemaßnahmen, die wir schon vor den Ferien umgesetzt haben, weiterführen“, sagt Diemert. Auch das regelmäßige Lüften, das zuletzt oft in der Diskussion war, gehöre dazu. „Wir können alle Fenster groß öffnen.“

Auf dem Gelände der Grundschule Am Castrum gelten weiterhin die bekannten Regeln, auch der Einbahnstraßen-Verkehr. Quelle: Stephan Hartung

An der Grundschule Am Castrum wird auch nicht viel verändert. „Seit April haben wir hier die Spender für Desinfektionsmittel. Die werden gut angenommen. Auch die Laufwege bleiben erhalten, die haben sich bewährt“, sagt Schulhausmeister Betül Korkmaz. Seit einiger Zeit ist die Grundschule Thema politischer Diskussionen, weil sie veraltet und ein Neubau dringend notwendig ist. Es wäre also zu befürchten, dass sich nicht alle Fenster öffnen lassen. Dem ist aber nicht so, sagt Korkmaz. „Ich war mir bei diesem alten Gebäude auch nicht sicher“, sagt er. „Aber ich habe es nachgeprüft: Es klappt, alle Fenster lassen sich groß öffnen.“ Für die Generallüftung sorgt er ohnehin schon zu Beginn des Alltags. „Ich bin immer eine Stunde vor Schulbeginn hier und mache alle Fenster und Türen auf.“

Wegen Neubau: MCG hat moderne Lüftungsanlage

Ähnliches gibt es vom Matthias-Claudius-Gymnasium zu berichten: Hier bleiben die bisherigen Regelungen bestehen – auch hier haben sie sich bewährt. Masken im Schulgebäude zu tragen, mit Ausnahme des Sitzplatzes, hat sich ohnehin eingespielt. „Die Schüler ziehen die Masken sofort auf, wenn sie sich im Klassenraum bewegen und beispielsweise zu mir nach vorn kommen. Ich selbst setze dann auch sofort meine eigene wieder auf“, sagt eine Biologie-Lehrerin. Ein generelles Tragen sei vorerst nicht geplant.

Schulen sind auf Homeschooling vorbereitet Vorerst starten die Schulen mit Präsenzunterricht. Aufgrund steigender Infektionszahlen sei jedoch eine teilweise oder längere Rückkehr zum Homeschooling nicht auszuschließen. Das bekannte Problem: Nicht in allen Familien sind mobile Endgeräte wie iPads vorhanden, mit deren Hilfe die Schüler am digitalen Unterricht teilnehmen und Kontakt zum Lehrer halten können. Das Land Niedersachsen stellt den Kommunen Mittel zur Beihilfe zur Verfügung. In Gehrden verteilt die Stadt daraus finanzierte Leihgeräte. Insgesamt 168 iPads erhalten die Schulen zum Beginn der nächsten Woche. Die genaue Quote pro Schule steht noch nicht fest. Aber dass das Matthias-Claudius-Gymnasium (900 Schüler) mehr Geräte erhalten wird als die Grundschule Am Langen Felde (186 Schüler), ergibt sich quasi von selbst. hg

Das Lüften ist am MCG ebenfalls kein Problem. Alle Fenster lassen sich komplett öffnen – und nicht nur das hilft beim Luftaustausch. In den vergangenen Jahren hat die Schule durch Sanierungen und Modernisierungen neue Gebäudekomplexe erhalten. Die darin verbaute Lüftungsanlage wälzt die Luft sechsmal pro Stunde um. „Das ist natürlich in Corona-Zeiten ein Vorteil, wenn dort die neueste Technik vorhanden ist“, stellt Stadtsprecher Born fest.

Von Stephan Hartung