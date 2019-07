Gehrden/Ronnenberg

Mit einer großen Grillfete im Garten des Vorsitzenden Heinz Tode sowie einem Schnellschachturnier feierte die Schachvereinigung Calenberg den Abschluss der Saison 2018/19 und ihre Vereinsmeister. Sportlich zeigten sich die Denksportler zufrieden. Die erste Mannschaft belegte als Neuling in der Bezirksklasse einen hervorragenden vierten Platz. Auch die neu gemeldete 2. Mannschaft belegte in der Kreisklasse auf Anhieb Platz vier. Bester Scorer in der ersten Mannschaft war der aus Aleppo in Syrien stammende Achmad Salim, der aus neun Partien überragende acht Punkte holte.

Er krönte seine gute Leistung auch vereinsintern. Salim wurde Vereinsmeister vor Uli Becher und Uwe Jürke. Der Wettbewerb war spannend bis zum Schluss. In der letzten und entscheidenden Partie stand er gegen Frank Losse klar auf Verlust. In großer Zeitnot verspielte Losse aber zunächst den Gewinn, einen Podiumsplatz und dann auch noch ein Remis durch Zugwiederholung, so dass Salim doch noch einen halben Punkt Vorsprung vor seinen Verfolgern ins Ziel retten konnte.

Uli Becher zieht am schnellsten

Uli Becher konnte sich jedoch mit einem schönen Angriff auf den König von Michael Muth in einem notwendig gewordenen Stichkampf den Titel des Vereinsschnellschachmeisters sichern. Beim Schnellschach hat jeder Spieler nur 15 Minuten Zeit, um seinen Gegner zu besiegen. Noch kürzer mit lediglich fünf Minuten ist die Bedenkzeit beim Blitzschach. Dort setzte sich Bernhard Kujawa vor Uli Becher und Michael Muth durch.

Diesjähriger Stadtpokalsieger wurde Harold Allmendinger, der im Endspiel Bernhard Kujawa bezwang.

In den Sommerferien wird in Gehrden freitags in den Räumen der Freiwilligen-Agentur an der Dammstraße ab 19 Uhr Schach gespielt. Die Jugend trifft sich bereits ab 17 Uhr. Nach den Ferien geht es wieder in die Oberschule an der Lange Feldstraße.

Von Dirk Wirausky