Unternehmer verteilt Sonnenblumensamen an Helfer in der Corona-Krise

Gehrden

Blumen sagen mehr als tausend Worte: Der Gehrdener Startup-Unternehmer Thomas Stolte füllt diese abgedroschene Redensart in der Corona-Krise tatkräftig mit Leben. Der Gründer eines Onlinehandels für Saatgut lässt derzeit mit Unterstützung von Geschäftspartnern tausendfach und deutschlandweit kostenlose Blumengrüße verteilen: Tüten mit Saatgut für Bio-Sonnenblumen, als kostenlose Zugabe bei Einkäufen, Internetbestellungen oder einfach beim Friseur zum Mitnehmen.

Stolte will mit dieser Spendenaktion seine Anerkennung zum Ausdruck bringen. „Es ist an der Zeit, sich bei den vielen Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern im Einzelhandel auch einmal für ihren Mut und ihre Leistung zu bedanken“, sagt der 60-jährige Gründer der Firma Saat & Gut mit Sitz in Gehrden.

„Systemrelevante Berufe“ – dieser farblose Begriff bringt für Stolte in der Corona-Krise nur unzureichend zum Ausdruck, dass es zurzeit unzählige unverzichtbare Helfer gibt. Und die sind trotz drohender Infektionen aufopferungsvoll für die Gesellschaft im Einsatz. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Kassierer oder auch Mitarbeiter einer Postfiliale überrascht reagieren, wenn man sich bei ihnen in der Corona-Zeit für ihre Leistung bedankt“, sagt der Gehrdener. Diese Menschen würden normalerweise mehrheitlich als Empfänger von Beschwerden missbraucht. „Wenn es mal wieder länger dauert oder sich eine lange Schlange bildet“, sagt Stolte. Er habe deshalb ein Zeichen setzen wollen.

Saatgut ist in der Corona-Krise sehr gefragt

Sein Onlinehandel brachte den 60-Jährigen auf eine Idee: Seit dreieinhalb Jahren verkauft der gelernte Industriekaufmann über das Internet eine eigene Serie von Saatgut für Kräuter, Blumen und Gemüse. Der Hauptsitz der Firma liegt in Gehrden, außerdem gibt es ein Büro in Empelde. In der Nähe von Magdeburg befindet sich sein Lager mit dem Versandhandel für die deutschlandweit produzierten Güter. „In der Corona-Krise sind die Umsätze um etwa ein Drittel angestiegen, weil viele Menschen wegen der Kontaktbeschränkungen zum Ausgleich Gartenarbeit gemacht haben“, sagt Stolte. Diese Erkenntnis habe ihn dazu gebracht, gemeinsam mit einer Grafikerin einen speziellen Saatgutbeutel für die vielen Corona-Helfer zu entwickeln: „Etwa so groß wie eine Handfläche, rund zehn Gramm Samen für Bio-Sonnenblumen“, sagt Stolte.

„ Deutschland sagt Danke“ – unter diesem Motto erhalten die Kunden seines Onlinehandels seit Mitte März zu jeder Bestellung einen dieser Beutel gratis dazu. „Die Tüten können mit Namen beschriftet und an einen Helfer nach Wahl verschenkt werden“, beschreibt Stolte das Ziel der Aktion. Rund 1500 Beutel seien seit dem Beginn der Aktion schon von seinem Onlineshop verschickt worden. Von der Resonanz ist Stolte begeistert. Er habe schon viele E-Mails mit Dankesworten erhalten.

Spendenaktion: Der Online-Versandhandel für Saatgut informiert seine Kunden über die kostenlosen Tüten als Zugabe und Dankeschön für Krisenhelfer . Quelle: Screenshot: Saat & Gut

Rund 12.000 Beutel liegen in ganz Norddeutschland bereit

Vom Erfolg der Initiative beflügelt, hat Stolte inzwischen mithilfe von Sponsoren und Geschäftspartnern die Produktion der Saatguttüten ausgeweitet. „Die Partner haben unter anderem Papier und Druck zur Aktion beigesteuert, wir den Samen“, sagt Stolte. So seien nun bereits 12.000 weitere Exemplare der Beutel angefertigt worden. Unter anderem können die kostenlosen Blumengrüße in ganz Norddeutschland in den Denn's Biomärkten kostenlos zum Verschenken mitgenommen werden. „Außerdem werden die Päckchen auch weiterhin von meinem Onlineshop als Gratiszugabe verschickt“, sagt Stolte. Im Friseursalon im Gehrdener Carré an der Schulstraße sowie im Fachgeschäft Ammon an der Dammstraße sind die Tüten auch erhältlich.

Stolte will mit seinem Blumengruß aber möglichst noch viel mehr Krisenhelfer erreichen. Interessierten Firmen und Geschäftsleuten will er deshalb seine Saatgut-Tüten auf Anfrage kostenlos zum Verteilen zur Verfügung stellen. Fragen werden per E-Mail an stolte@saat-und-gut.de beantwortet.

Von Ingo Rodriguez