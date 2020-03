Aha hat den Gehrdener Wertstoffhof am Dienstag geschlossen – wie alle in der Region. Grund: Ein Erlass der Landesregierung zum Schutz vor Corona. Weil viele Autofahrer dies nicht wussten und der Hinweis auch erst direkt am Zaun erst zu lesen war, staute sich am Dienstag zwischenzeitlich der Verkehr.