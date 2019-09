Gehrden

Erst ein großes Dankeschön an alle Sponsoren, Förderer und Helfer – und anschließend eine stimmungsvolle Party mit den Mitgliedern und Freunden des Vereins: Der SV Gehrden hat am Sonnabend gleich zweimal den Abschluss einer erfolgreichen Sportsaison gefeiert. Höhepunkt des unterhaltsamen Saisonausklangs war am Abend ein Live-Konzert der Band Sportfreunde Gehrden. Das Trio um den Jetlags-Frontmann Cyril Krueger sorgte für ausgelassene Stimmung im Sportcenter an der Lange Feldstraße.

Die Band Sportfreunde Gehrden sorgt für Stimmung. Quelle: Ingo Rodriguez

Begonnen hatte der Tag genau dort zunächst mit einem stilvollen Empfang. Um sich im Namen aller 17 Sparten sowie zurzeit rund 2300 Mitglieder für die große Unterstützung im Laufe einer erfolgreichen Saison zu bedanken, hatte der Vorstand rund 80 Sponsoren und Förderer eingeladen – darunter Geschäftsleute, Ehrenamtliche und Spartenleiter ebenso wie Vertreter aus Politik und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Vorstandssprecher Rolf Meyer nutzte den Sommerempfang, um noch einmal einen kurzen Rückblick auf besondere Leistungen der Sportler und auf die Entwicklung des Vereins in der abgelaufenen Sportsaison zu werfen. Meyer blickte aber auch in die nähere Zukunft: „Im nächsten Jahr feiert der SV Gehrden das 120-jährige Bestehen“, sagte Meyer. Die Planungen für dieses besondere Ereignis sollen laut Meyer bereits in Kürze beginnen. Den geladenen Ehrengästen und etlichen Helfern sprach er vorab seinen Dank aus: „Danke an alle, die den Verein zu dem machen, was er ist: ein Treffpunkt für alle Generationen.“

Die Besucher der Sommersession feiern einen stimmungsvollen Saisonausklang. Quelle: Ingo Rodriguez

Am Abend zeigte sich Meyer kurz nach dem Auftakt der ersten Sommersession des Vereins zunächst etwas enttäuscht. Zu der Premiere waren kurz vor dem Konzert der Sportfreunde Gehrden nur etwa 90 Besucher gekommen – darunter Mitglieder, aber auch interessierte Besucher. Geplant hatte der Vorstand für den Ticketverkauf aber mit rund 150 Besuchern. „Für einen Verein mit mehr als 2000 Mitgliedern ist das jetzt erstmal eine enttäuschende Resonanz“, räumte Meyer ein und verwies auf zeitgleiche Veranstaltungen bei den Kleingärtnern in Gehrden sowie in Lenthe.

Die Besucher der Sommersession klönen in entspannter Atmosphäre. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu diesem Zeitpunkt herrschte dessen ungeachtet bei den anwesenden Gästen gute Stimmung. Auf der Terrasse des Sportvereins nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich am Grillbüfett zu stärken und an einem warmen Sommerabend in entspannter Atmosphäre miteinander zu klönen. Mit den ersten Takten des Live-Konzerts änderte sich das Stimmungsbild schlagartig: Die Besucher strömten in das Sportcenter, um mit den Musikern so richtig abzufeiern und zu Partyliedern zu tanzen. Für den SV Gehrden war das der Anfang von einem versöhnlichen Abschluss – und der klangvolle Lohn für eine erfolgreiche Sportsaison.

Von Ingo Rodriguez