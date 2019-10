SPD verabschiedet Resolution gegen Fremdenhass und Antisemitismus

Gehrden

In einer Resolution plädiert der SPD-Ortsverein Gehrden für Zusammenhalt, Toleranz und Solidarität sowie gegen Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus. Die Sozialdemokraten reagieren damit auch auf den Brandanschlag auf die jüdische Gedenktafel in der Gehrdener Fußgängerzone und auf den Angriff auf die Synagoge in Halle.

Der Brandanschlag auf die Gedenktafel mache allen klar, dass auch in Gehrden rechtsradikales Gedankengut seine Wirkung zeige, hieß es in einer Erklärung der SPD. Und: „Flugblätter mit bedrohlichen Inhalten und Aufkleber von verfassungsfeindlichen, rechtsextremen Organisationen bereiten den Nährboden für diese Taten. Antisemitismus und Rassismus sickern in unseren Alltag ein.“ Auch die AfD sei mitverantwortlich für die Verharmlosung von rechtsradikalem Gedankengut, für die Verrohung der Sprache, für Grenzüberschreitungen und damit für eine Entwicklung, die zu diesen Taten führe, betonen die Sozialdemokraten. „Aus Hassworten werden Hasstaten. In unserer Stadt und unserem Land ist kein Platz für Antisemitismus, Rassismus und Faschismus“, ist in der Erklärung weiter zu lesen.

Unbekannte haben den Kranz vor der jüdischen Gedenktafel in der Fußgängerzone angezündet. Quelle: Archiv

Der SPD-Ortsverein Gehrden erklärt: „Wir stehen in Solidarität zu den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden in Deutschland, unseren Freunden. Die Anschläge bestärken uns darin, allen Formen von Rassismus und Antisemitismus entschieden unseren Widerstand entgegenzusetzen.“ Unbekannte hatten vor zehn Tagen den Kranz, der an der jüdischen Gedenktafel am Steinweg befestigt gewesen ist, angezündet. Wenige Tage darauf kamen rund 130 Bürger zu einer stillen Andacht an der Gedenktafel zusammen. Dazu hatten die beiden Gehrdener Kirchengemeinden aufgerufen. In diesem Zusammenhang fordern die Sozialdemokraten auch dazu auf, an der Gedenkfeier für die Opfer der Reichspogromnacht von 1938 am Sonnabend, 9. November, um 18 Uhr, teilzunehmen, die ebenfalls an der Gedenktafel am Steinweg geplant ist.

Schüler sollen Gedenkstätte besuchen

Derweil hat am Dienstagabend ein Vorschlag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bildungsausschuss Zustimmung gefunden. Die Gehrdener Schulen werden aufgerufen, mit ihren Schülern die Gedenkstätte Bergen-Belsen zu besuchen, wenn das Thema Nationalsozialismus auf dem Stundenplan steht. Die Kosten übernimmt die Stadt als Schulträger. Neu ist diese Idee nicht. Der ehemalige Stadtdirektor Hans Bildhauer hatte zu seiner Amtszeit alle Schulen aufgefordert, mit ihren Schülern die Gedenkstätte zu besuchen.

Für Heinz Strassmann, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen, ist es an der Zeit, diese Besuche wieder aufzunehmen. „Als politisch Handelnde müssen wir den Anfängen wehren“, sagt er mit Blick auf den Anschlag auf die Erinnerungstafel in der Fußgängerzone. Es sei die Aufgabe der Politiker, dafür Sorge zu tragen, dass die Ermordung von Millionen jüdischer Mitbürger in der Nazi-Zeit nicht in Vergessenheit gerate. „Es ist an uns, die dafür notwendige Erinnerungskultur zu schaffen und aufrecht zu erhalten.“

Mehr zum Thema:

Nach Angriff in Halle: Hannover solidarisiert sich mit jüdischen Gemeinden

Haftbefehl gegen Attentäter von Halle erlassen

Anschlag auf Haus eines jüdischen Ehepaares: Staatsschutz ermittelt

Keine Übergriffe von Muslimen auf Juden in Niedersachsen

Von Dirk Wirausky