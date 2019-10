SPD Northen feiert 100-jähriges Bestehen

Northen

Vor 100 Jahren wurde der SPD-Ortsverein Northen gegründet. Erster Vorsitzender ist damals Ernst Meier gewesen. Auf ihn folgten August Röttger, Hermann Meier und danach bis zur Auflösung im Jahr 1933 Friedrich Meier sen. 1933 wurden einige hundert Sozialdemokraten verhaftet und kamen ins Gefängnis, darunter auch Friedrich Meier sen.

1945 wurde auf Anordnung der Militärregierung der Gemeinderat gebildet, in den die SPD-Mitglieder aus der Zeit vor 1933 berufen wurden. Die Zulassung der SPD in Northen erfolgte 1946 durch die britische Militärregierung. „Bis heute stellen die Sozialdemokraten in Northen den Ortsbürgermeister und arbeiten nach dem Zusammenschluss im Jahr 1971 die ganzen Jahren auch aktiv im Stadtrat mit“, sagte die Vorsitzende der SPD Northen-Everloh, Iris Becker-Kierig, bei der Jubiläumsfeier am Sonnabendabend vor rund 60 Gästen.

„Klare Kante zeigen gegen Rechts“

Ortsbürgermeister Friedhelm Meier verwies darauf, dass die SPD in Northen getreu dem Slogan „Miteinander und Füreinander“ für den Zusammenhalt der Gesellschaft stehe. Die jüngsten Ereignisse in Halle zeigten, wie wichtig dieser Zusammenhalt sei. „Hier sind alle Demokraten aufgefordert, sich zur Demokratie zu bekennen, die jeden Tag neu verteidigt und bestärkt werden müsse“, so Meier.

Die Gehrdener SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sylvie Müller forderte die Gäste auf, gegen Rechtspopulismus und Diskriminierung aufzustehen. „Wir alle müssen klare Kante zeigen gegen Rechts“, sagte sie kämpferisch.

Die Northener SPD-Urgesteine Helmut Nettelmann (von links), Jürgen Becker und Friedrich Meier lassen sich für ein Erinnerungsfoto ablichten. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch gratulierte dem Ortsverein schriftlich: „Ihr könnt stolz auf Euch sein. Und ich bin es auch. Ihr haltet auch bei Gegenwind die sozialdemokratische Idee am Leben. Ihr seid die Basis, auf die wir Genossen bauen können, das Manifest unserer SPD“.

Zu den weiteren Gratulanten gehörten der ehemalige Landtagsabgeordnete und niedersächsische Finanzminister Heinrich Aller sowie Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf.

Zwei SPD-Urgesteine

Die Feier nicht entgehen ließen sich auch die beiden SPD-Urgesteine Friedrich Meier und Jürgen Becker. Es sei oft nicht leicht gewesen, Sozialdemokrat zu sein, von 1933 bis 1945 war es sogar lebensgefährlich. „Das dürfen wir nie vergessen“, sagte Meier, in dessen Familie die Sozialdemokratie fest verwurzelt ist.

Durch seinen Vater geprägt, sei er als junger Mann in die Partei eingetreten. „Und meine Überzeugung konnte ich an meinen Sohn Friedhelm weitergeben“, sagte der 88-Jährige. Ähnlich ist es auch bei Jürgen Becker, dessen Tochter Iris Becker-Kierig an der Spitze der SPD Northen-Everloh steht. „Vieles, was es heute gibt, gäbe es ohne die Sozialdemokratie gar nicht“, sagte der 81-Jährige.

Tombola-Erlös fürs Löwenherz

Den Erlös der Tombola spendet die SPD Northen-Everloh an das Kinderhospiz Löwenherz.

Von Heidi Rabenhorst