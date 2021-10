Gehrden

Einwohner aus Gehrden und der Umgebung haben der Tafel mit der Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ geholfen. 14 Tage lang konnten sie als Kunden des Rewe-Marktes an der Nordstraße für 5 Euro sogenannte Tafeltüten mit einer Dosensuppe, Nudeln, Tortellini und Reis sowie einer Packung Doppelkeksen, einer Schokolade und einem Müsliriegel kaufen – und damit die Einrichtung unterstützen. Zum zehnten Mal hat sich der Gehrdener Rewe-Markt an der Hilfsaktion beteiligt. Mit der Spende dringend benötigter Lebensmittel unterstützt die Supermarktkette die bundesweit rund 950 Tafeln. Bereits seit 25 Jahren geben die mehr als 3600 Märkte des Unternehmens regelmäßig Lebensmittel an die Tafeln ab. Und seit 2009 können auch Kunden direkt mithelfen, indem sie die Tafeln mit dem Kauf einer Tafeltüte unterstützen.

Eine Kundin erwirbt gleich 40 Tüten

Im vergangenen Jahr hatten die Rewe-Kunden genau 695 Spendentüten gekauft. In diesem Jahr liegt die Zahl sogar bei 848. Marktinhaber Georg Szedlak hat die Summe aufgestockt. „Wir haben noch 52 draufgelegt und können der Tafel nun 900 Tüten übergeben“, sagt Szedlak, der mit seinem Markt bei der Aktion in der Region Nord mit insgesamt 664 Märkten zwischen Kassel und der Küste auf Platz fünf liegt. Für diese große Spendenbereitschaft sei er den Kunden sehr dankbar. In seinem Markt habe eine Kundin bei einem Einkauf gleich 40 Tüten erworben. Das sei natürlich fantastisch.

Auch Janine Witte aus Gehrden lobt die Aktion. „Es ist so einfach, etwas Gutes zu tun“, sagt die Gehrdenerin beim Kauf ihrer Tafeltüte. Nicht alle Mitbürger stünden auf der Sonnenseite des Lebens. Eine andere Kundin stimmt ihr zu. „Es ist toll, wenn man anderen Menschen helfen kann – und das auf so unkomplizierte Art und Weise beim Einkauf im Supermarkt“, sagt sie.

Jede angemeldete Familie erhält zunächst eine Tüte

Elisabeth Bekiersch, Leiterin der Gehrdener Tafel, freut sich über die erfolgreiche Neuauflage: Jede der angemeldeten Familien bekomme erst einmal eine Tüte. Der Rest werde in die Regale des Tafel-Ladens am Kantplatz einsortiert. „Wir verteilen die Waren dann an den Ausgabetagen“, sagt Bekiersch, die mit Marlis Mazar und Maritta Kliche die Tüten weitergibt.

Die Tafel in Gehrden, die auch Bedürftige aus dem benachbarten Ronnenberg unterstützt, gibt es seit 2011. Die Einrichtung mit ihrem Laden am Kantplatz kümmert sich derzeit um rund 200 bedürftige Menschen aus etwa 50 Bedarfsgemeinschaften, darunter 80 Kinder und ein Drittel Rentner. „Wir können gerne noch weitere aufnehmen, weil wir momentan so gut mit Waren versorgt werden“, verrät Bekiersch. Etwa 25 Ehrenamtliche sind Woche für Woche jeweils donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr im Tafelladen im Einsatz.

Von Heidi Rabenhorst