Urlaub in Bulgarien und Malta, auf den Kanarischen Inseln oder Balearen – sogar Fernreisen und ab dem 20. Mai auch nach Griechenland sind trotz der weiterhin andauernden Corona-Krise bereits wieder möglich. Trotzdem erholt sich die Reisebranche von den Folgen der Pandemie nicht einmal langsam.

Auch das Reisebüro Bandura am Steinweg in Gehrden verzeichnet weiterhin kaum Buchungen. „Das Geschäft läuft immer noch sehr schlecht“, sagt die Inhaberin Susanne Bandura. Die Auflagen seien noch sehr streng. „Die vorgeschriebenen Quarantäneregeln nach dem Urlaub und die hohen Kosten für gültige PCR-Tests schrecken die meisten Kunden weiterhin ab“, weiß Bandura.

Ohne negativem PCR-Test nicht ins Flugzeug

Sie beschreibt, was Urlauber zurzeit immer noch beachten müssen: „Vor der Abreise muss man einen PCR-Test machen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ohne negative Bescheinigung darf ein Urlauber gar nicht ins Flugzeug steigen.“ Vor der Rückreise sei dann zwar nur die Vorlage eines negativen Schnelltests erforderlich. „Angesichts der Kosten von 60 bis 70 Euro für einen PCR-Test verzichten aber vor allem Familien mit mehreren Kindern lieber auf eine Reise“, weiß Bandura inzwischen.

Was aber ein noch viel größeres Hindernis sei: „Bei der Rückkehr ist in Niedersachsen eine zehntägige Quarantäne Pflicht.“ Zwar sei es möglich, sich nach fünf Tagen mit einem weiteren PCR-Test frei zu testen. „Trotzdem wollen die meisten Kunden nicht so viele Urlaubstage nehmen, um nach einer ein- bis zweiwöchigen Reise auch noch die anschließende Quarantänezeit abzudecken – oder sie haben gar nicht so viel Urlaub“, berichtet Bandura.

Umsätze sind um rund 98 Prozent zurückgegangen

Wegen der weiterhin strengen Auflagen verzeichnen ihre insgesamt drei Reisebüros in Gehrden, Hannover-Ricklingen und Seesen zurzeit immer noch Umsatzverluste in Höhe von etwa 98 Prozent gegenüber der Zeit vor der Pandemie. Selbst angesichts steigender Impfzahlen und besserer Testangebote sei innerhalb der nächsten zwei Monate auch nicht mit höheren Buchungszahlen zu rechnen, glaubt Bandura. „Nur für vollständig Geimpfte und genesene Bürger werden wohl die Quarantäne- und Testpflicht aufgehoben“, sagt die Geschäftsfrau. Dann gebe es aber noch eine ganze Weile Familien mit nicht geimpften Kindern. „Vor dem Spätsommer werden wir immer noch nicht viel zu tun haben“, vermutet Bandura.

Sie hofft auf noch schneller ansteigende Impfzahlen und eine baldige Streichung der Quarantänepflicht. „Zurzeit darf man in Niedersachsen nach einem Urlaub nur auf die Quarantäne verzichten, wenn das Reiseziel nicht als Risikogebiet mit hohen Infektionszahlen eingestuft ist“, sagt Bandura. Dazu zählen demnach zurzeit immerhin die Balearen, die Algarve, Malta und die Dominikanische Republik.

Hälfte des Personals hat die Branche gewechselt

Wie in der gesamten Tourismusbranche haben auch ihre Reisebüros unter den Folgen der langen Pandemie sehr gelitten. Im vergangenen Jahr seien zunächst alle Bus- und Flugreisen sowie Kreuzfahrten abgesagt worden. Trotzdem sei es nicht möglich gewesen, für alle Mitarbeiter Teilzeitarbeit zu beantragen. „Wir mussten ja die Kunden informieren, Fragen beantworten, Rückabwicklungen und Stornierungen abarbeiten“, sagt Bandura. Deshalb habe ihr Personal quasi kostenlos gearbeitet. „Es gab ja keine Einnahmen, weil die Reisebüros die Provisionen für gebuchte Reisen an die Veranstalter zurückzahlen mussten“, berichtet die Touristikerin. Selbst im vergangenen Sommer – als nach Lockerungen vorübergehend Reisen möglichen waren – seien die Buchungszahlen sehr überschaubar geblieben. „Ohne private Rücklagen und die Überbrückungshilfen hätte ich das finanziell nicht überstanden“, sagt Bandura.

Was sie auch noch betroffen macht: Von ihren insgesamt zwölf Mitarbeitern seien ihr nur sechs geblieben. „Die Hälfte hat wegen Corona die Branche gewechselt“, erzählt Bandura. Dass sie zurzeit nicht im Büro, sondern im Homeoffice arbeite, sei nicht nur eine Folge des Lockdowns. „Ich kann sowieso kaum Reisen verkaufen, dann muss ich auch nicht ständig im Büro sein“, sagt Bandura.

