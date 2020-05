„Macht keinen Sinn“: Regionsdezernent hält Ausweitung der Buslinie 500 für nicht vertretbar

Gehrden

In der Diskussion um die Buslinie 500 hat sich jetzt Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz zu Wort gemeldet. Er spricht von einer „extrem positiven Entwicklung der Fahrgastzahlen in Gehrden“. Eine Ausweitung des 500er-Busses, so wie sie von einigen Gehrdenern gewünscht und von der Opposition gefordert wird, soll es dennoch nicht geben. Zu diesem Schluss kommt die Region anhand der Erhebungen der Fahrgäste zwischen Gehrden und Weetzen in diesem Jahr und in 2019.

Eigentlich geben die aktuellen Zahlen Anlass zur Freude. Seit der Umstellung der Linie 500 im vergangenen Jahr verzeichnet die Region einen gewaltigen Zuwachs der Fahrgastzahlen. „Kurz vor Corona haben wir einen ganzen Werktag lang gezählt“, berichtet Regionsdezernent Franz. Während 2019 noch 6000 Bürger pro Tag mit der 500 fuhren, sind es jetzt rund 7100. Der dichte Takt werde gut angenommen. „Das ist eine sensationelle Entwicklung.“ Sie zeige, dass sich die Planung mit übersichtlichen Linien und beispielsweise Wlan in den Bussen ausgezahlt habe.

Anzeige

Nachdem die Zahlen zehn Jahre lang immer weiter gesunken waren, sei 2019 ein Rekordjahr gewesen. 2020 hätte dies ohne das Coronavirus vermutlich noch getoppt, vermutet Franz. Die Region sei sehr zufrieden mit der Entwicklung der Sprinter-Linien.

Weitere NP+ Artikel

„Entscheidend sind die realen Fahrgastzahlen und die sind sehr gering“, sagt Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger zur Nutzung der Linie 500 am Abend. Quelle: Conrad von Meding (Archiv)

Nur Wenige fahren bis nach Weetzen

Die Zählung habe allerdings auch Folgendes ergeben: 300 Fahrgäste nutzten 2019 täglich die Strecke von Gehrden bis nach Weetzen. In diesem Jahr ist die Zahl leicht auf 241 gesunken. Das Nachfragepotenzial sei also weiterhin sehr gering, so der Regionsdezernent. Die nach den Protesten seitens der Bürger zusätzlich eingerichtete Fahrt am Abend um 18.15 Uhr zeigt ein noch deutlicheres Bild: Laut Franz nutzen sechs Fahrgäste täglich die Fahrt vom Anfang bis zum Endpunkt. In der Vergangenheit seien es sogar nur eine bis drei Personen gewesen. „Darum hatten wir die Fahrt ja gestrichen“, sagt Franz.

Einer Ausweitung des 500er-Busses erteilt der Regionsdezernent eine Absage. Die Verbindung sei mit dem Stundentakt gut bedient, alles andere wäre wirtschaftlich nicht vertretbar. „Es geht dabei ja nicht nur um die Kosten, sondern auch um den CO²-Ausstoß und das Personal“, sagt Franz.

Bei einer Umstellung auf einen Halbstundentakt brauche man auch die doppelte Zahl Busse – vor allem aber doppelte Zahl an Fahrgästen, damit es sich rechnete. „Entscheidend sind die realen Fahrgastzahlen und die sind sehr gering.“

„Diskussion geht an Fahrgästen vorbei“

In den vergangenen Monaten hatten sich Berufspendler, die Bürgerinitiative „Wir für Gehrden“ und die politische Opposition für eine Ausweitung der 500 bis nach Weetzen beziehungsweise eine engere Taktung ausgesprochen. Laut Regionsdezernent Franz geht diese Diskussion allerdings an den Fahrgästen vorbei. Bei denen, die sich für eine Ausweitung einsetzten, handele es sich zudem oft um eine überschaubare Anzahl von Personen.

Der Verkehrsausschuss der Region kommt am Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dann wird das Gremium weiter über das Thema beraten. In der nächsten Woche tagt am Mittwoch, 20. Mai, um 18 Uhr der Gehrdener Verkehrsausschuss im Bürgersaal.

Lesen Sie auch

Von Sarah Istrefaj