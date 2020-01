Busse sollen künftig auf S-Bahn-Fahrgäste warten

Gehrden

Der Wegfall der Buslinie 350 sorgt seit dem Fahrplanwechsel im Dezember für großen Unmut vor allem bei den Berufspendlern aus Gehrden, die den Bus genutzt haben, um nach Weetzen und von dort mit der S-Bahn nach Hannover zu fahren. Susanne Koch vom Fachbereich Verkehr der Region Hannover und Lennard Baumgarten von Regiobus waren am Dienstagabend zu Gast beim Ausschuss für Verkehr, Gefahrenabwehr und Brandschutz, um Fragen der Bürger zu beantworten.

Linie 350 nicht ausgelastet

„Die Überprüfung des Regionalbusnetzes im Jahr 2016 hat zum einen die mangelnde Auslastung der Linie 350 zwischen Gehrden und Weetzen ergeben“, sagte Susanne Koch. Dem Gutachter sei aufgefallen, dass nur wenige Fahrten am Morgen und am Nachmittag von Fahrgästen wie Berufspendlern sowie Schülern stärker nachgefragt worden seien. lm Gelegenheitsverkehr sei dieses Angebot nur selten genutzt worden.

Diese Ergebnisse hätten zu der Empfehlung geführt, zum Fahrplan 2020 das Angebot der Linie 350 zwischen Gehrden und Weetzen auf die stärker nachgefragten Zeiten zu beschränken. Demzufolge sei die Linie 500 als direkte und umsteigefreie Verbindung nach Hannover als Sprintlinie aufgewertet worden und verkehre tagsüber im Zehnminutentakt.

Fahrzeitverlängerungen werden kritisch gesehen

Die unter anderem vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Spieker geforderte Verlängerung der Sprintlinie 500 bis Weetzen mit Anbindung an die S-Bahn sei in der Erarbeitung des Regionalbusgutachtens nach vielen Diskussionen und genauer Prüfung verworfen worden. „Kritisch beurteilt wird auch die Kompensation der Fahrzeitverlängerung durch Auslassen von Haltestellen innerhalb des Stadtgebiets in Gehrden. Und auch die Vorteile des sprintH wie Taktreinheit, Verlässlichkeit und einfache Verständlichkeit könne nicht wirken", so Koch.

Aus diesen Gründen sei zum Fahrplanwechsel die Linienführung und das Fahrtenangebot der Linie 522 angepasst und das Fahrtenangebot der Linie 522 um die stärker nachgefragten Fahrten der Linie 350 ergänzt worden ", erläuterte Koch.

Für eine andere Besucherin des Ausschusses genügt die jetzt erfolgte Taktausweitung der Linie 522 am Abend um 18.12 Uhr vom Bahnhof Weetzen Richtung Gehrden-Kernstadt nicht. „Wie komme ich nach Gehrden, wenn ich diesen Bus verpasse? Als Alternative muss ich doch wieder das Auto nehmen“, stellte sie fest. Diese kurzen Fahrten seien ökologischer Wahnsinn. Gehrdens Bürgermeister erwartet diesbezüglich eine Nachjustierung seitens der Region. „Es muss gewährleistet sein, dass auch diese Passagiere nach Gehrden kommen“, sagte Cord Mittendorf.

Stadtverwaltung soll Prüfantrag stellen

Bemängelt wurde außerdem, dass die 500er-Buslinie nach Hannover vor allem Berufspendler nicht schnell genug nach Hannover bringe. „Sie kreuzt fast so lange durch das Gehrdener Stadtgebiet, wie die S-Bahn von Weetzen zum Hauptbahnhof Hannover fährt“, meinte ein Bürger.

Susanne Koch und Lennard Baumgarten nahmen die Beschwerden und Anregungen mit. „Es ist nicht alles in Stein gemeißelt. ln den nächsten Jahren können sich durch den Betriebshofneubau der Regiobus in Gehrden Veränderungen im Liniennetz ergeben, die auch auf die Anbindung der S-Bahn in Weetzen positive Auswirkungen haben“, betonte Koch. Sie warte nun auf den Prüfantrag seitens der Stadt Gehrden. „Wir werden uns des Themas annehmen und bei der nächsten Ausschusssitzung am 10. März darüber berichten“, sagte die Mitarbeiterin der Regionsverwaltung.

Lennard Baumgarten will sich unter anderem darum kümmern, dass die Busse den Fahrgästen bei Verspätung der S-Bahn nicht vor der Nase davonfahren. „Ein paar Minuten können sie warten. Knifflig wird es allerdings bei längeren Verspätungen. Diese ziehen sich dann in das Netz“, meinte der Regiobus-Mitarbeiter.

