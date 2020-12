Leveste

Der Bescheid geht noch vor Weihnachten in die Post: Die Region Hannover fördert die geplante Dämmung des Daches der Kindertagesstätte in Leveste mit 9.500 Euro. Anschließend wird auf dem Anbau eine Fotovoltaikanlage installiert. Trägerin der Einrichtung und Antragstellerin ist die Stadt Gehrden.

„Die Stadt Gehrden ist die erste Kommune in der Region Hannover, die mit einer solchen kombinierten Maßnahme einen Zuschuss aus Mitteln unseres Dach-Solar-Förderprogramms in Anspruch nehmen kann“, sagt Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region. Dieses Beispiel dürfe gerne Schule machen.

Flachdach wird gedämmt

Der 1959 errichtete eingeschossige Anbau der Kita Leveste an der Burgdorfer Straße, wo zurzeit 65 Kinder betreut werden, hat ein Flachdach mit einer Größe von 190 Quadratmetern, das im nächsten Jahr zunächst gedämmt werden soll, um Wärmeverluste im Winter zu minimieren und andererseits eine Aufheizung im Sommer zu verhindern. Auf etwa 50 Quadratmetern werden im Anschluss an die energetische Sanierung der Dachhaut Fotovoltaikmodule zur Stromerzeugung installiert. Mit einer Leistung von rund 4.700 Kilowattstunden jährlich sollen sie einen beträchtlichen Beitrag zur Energieversorgung der Kita leisten. Der gewonnene Solarstrom hilft auch, ein modernes Heizsystem bestehend aus einer Luft-Wärmepumpe und einer Gasheizung zu betreiben. Was die Sonne leistet, wird zudem kindgerecht visualisiert. In dem Gebäudeteil sind das Büro der Leitung, Sanitärräume, Flure, Küche sowie Bastel- und Malraum untergebracht. Die reine Dachsanierung wird 25.000 Euro kosten, Fotovoltaikanlage und Heizungssystem schlagen insgesamt mit weiteren 15.000 Euro zu Buche.

Decke im Altbau ist bereits saniert

Die Stadt ließ bereits für 12.000 Euro eine Dämmung der obersten Geschossdecke vornehmen – so etwas gab es in dem Altbau zuvor gar nicht. Damit soll etwa 90 Prozent der Energie eingespart werden. Angefangen hatte alles mit einer Begehung, die die Stadt Gehrden mit dem Energiedienstleister Avacon vornahm. Eine Untersuchung mit einer thermografischen Kamera zeigte, wo Isolationen und Dämmungen schlecht sind und schnell Wärme verloren geht – vor allem im Altbau. Dort befinden sich Bewegungs-, Schlaf-, Gruppen- und Aufenthaltsräume. „Im Winter geht dort viel Heizwärme verloren, im Sommer ist es vor allem im Obergeschoss unerträglich heiß“, sagt Kira Janotta, Klimaschutzmanagerin der Stadt Gehrden.

Die Dach-Solar-Richtlinie der Region Hannover ist seit Jahresanfang in Kraft und hat nach gerade beschlossener Erhöhung durch die Regionsversammlung ein Fördervolumen von 2,7 Millionen Euro. Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Institutionen in der Region Hannover sowie die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit ihrem kommunalen Gebäudebestand. Ziel ist es, Eigentümerinnen und Eigentümer dazu zu motivieren, die Dächer ihrer Liegenschaften energetisch zu modernisieren und gleichzeitig auf erneuerbare Energien zu setzen.

Von Dirk Wirausky