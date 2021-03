Gehrden

Beim Befahren der Straßen und Radwege fällt es auf dem ersten Blick nicht besonders auf. Erst bei genauerem Hinsehen erscheint die Kritik stellenweise gerechtfertigt: Umweltschützer werfen nach den jüngsten Rückschnitten entlang der Kreisstraßen in Gehrden der Straßenmeisterei sowie der Region Hannover rücksichtsloses Kürzen von Ästen vor. Der Naturschutzbund (Nabu) Gehrden-Benthe äußert zwar offiziell nur vorsichtig Kritik an den Maßnahmen. Er wünscht sich aber, noch häufiger in Rückschnitte und Mahd eingebunden zu werden. Die für die Verkehrssicherungsmaßnahmen verantwortliche Region behauptet, alle Bestimmungen einzuhalten, hält Anpassungen ihres Vorgehens aber für möglich.

Hintergrund der neu aufgeflammten Debatte über das Ausmaß des notwendigen Rückschnitts ist die Kritik am derzeitigen Zustand einiger Bäume an der Kreisstraße 230 zwischen Northen und Gehrden. „Die Äste werden immer höher abgeschnitten. Selbst Äste, die nur armdick sind, wurden abgesägt, obwohl sie nicht in die Fahrbahn ragten oder LKW und Landwirte behindert haben“, sagt Udo Thomale aus Northen. Der Rentner, der sich beim Nabu engagiert, hält auch das Beschneiden noch junger Bäume und das Abmähen von Hecken und Böschungen am Straßenrand stellenweise für unnötig und übertrieben.

„Weit über das Ziel hinausgeschossen“

„Gerade in Kurvenbereichen bieten Sträucher auch Schutz vor Gegenlicht. Außerdem sind es wichtige Rückzugsgebiete und Lebensräume für Tiere und Insekten“, sagt Thomale. „Da wird bei den Unterhaltungsmaßnahmen weit über das Ziel hinausgeschossen“, findet der Northener. Seine grundsätzliche Kritik: „Die Bäume und Pflanzen produzieren Sauerstoff. Durch den rücksichtslosen Rückschnitt wird uns die Luft zum Atmen genommen.“

Entlang der Kreisstraßen sind stellenweise auch sehr dünne Äste abgeschnitten worden, die offenbar nicht in Richtung Fahrbahn gewachsen waren. Quelle: privat

Etwas gemäßigter stellt die Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe, Gisela Wicke, die Unterhaltungsmaßnahmen an den Kreisstraßen infrage. „Ich kann die Aspekte für die Verkehrssicherheit schlecht beurteilen, aber ich frage mich schon an manchen Stellen: Müssen die Äste bis so weit nach oben abgeschnitten werden?“ Sicherlich sei es notwendig, die Strecke auch für Lastwagen und landwirtschaftliche Maschinen freizuhalten. „An einigen Stellen sind die Bäume aber völlig abrasiert – auch ungleichmäßig, dann können sie in Schieflage geraten“, sagt Wicke. Sie weiß aber auch: „Solange die Krone nicht zu stark ausgedünnt wird, erholen sich gesunde Bäume und schließen die Wunden im Stamm.“

Region hält nach eigenen Angaben alle Bestimmungen ein

Was Wicke mehr Kopfzerbrechen bereitet, sind unnötige Mähaktionen an den Kreisstraßen und die Zerstörung von Lebensraum für Insekten. „Mit blutet das Herz, wenn Sträucher in Vollblüte rücksichtslos abrasiert werden – zum Beispiel die blaublühende Wegwarte in Everloh“, sagt sie. Wicke betont aber: „Ich bin regelmäßig mit der Straßenmeisterei Ronnenberg in Kontakt, damit diese Sträucher erst nach der Blühperiode abgemäht werden, wenn sie ein Risiko darstellen.“

Für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Kreisstraßen in Gehrden ist übergeordnet die Region Hannover zuständig. Sie weist die Kritik zurück und verweist auf die Verkehrssicherungspflicht. Laut Regionssprecher Klaus Abelmann werden bei den Rückschnitten auch alle naturschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Trotzdem bietet die Region angesichts der Vorwürfe mehr Kooperation an. „Wenn nicht Belange wie die Verkehrssicherungspflicht oder das Nachbarrecht dem entgegenstehen, sind auch Anpassungen möglich“, teilt Abelmann mit.

Der Regionssprecher klärt über die Richtlinien auf: Demnach wird die Grünpflege nach einem Merkblatt für den Straßenbetriebsdienst geregelt. Etwa 80 bis 90 Prozent der Arbeiten vergibt die Region an Auftragsfirmen, der Rest werde vom eigenen Personal der Straßenmeisterei erledigt. „Rasenflächen im Straßenrandbereich werden im Regelfall zweimal pro Jahr gemäht, Mulden und Gräben einmal pro Jahr“, berichtet Abelmann. Gehölze am Straßenrand werden demnach nur alle drei Jahre zurückgeschnitten, außerhalb des Straßenrandbereiches alle zehn bis 20 Jahre. Bei besonderen Gefahren können laut Abelmann aber weitere Maßnahmen erforderlich sein.

Von Ingo Rodriguez