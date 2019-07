Redderse

Im Februar 1934 gründeten 32 Männer die Ortsfeuerwehr Redderse. Die Feuerwehr aus dem Gehrdener Ortsteil blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Ihre erste Bewährungsprobe hatte sie 1942 in den Bombennächten in Hannover. Nach dem Krieg entstand in Eigenleistung das Gerätehaus. 1965 gab es zwei Brände in...