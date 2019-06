Gehrden

Immer wieder laden unbekannte Müllsünder auf dem schlecht einsehbaren Gelände vor der Gehrdener Biogasanlage an der Ronnenberger Straße illegal Schrott, Unrat und Kompostreste ab. Sogar alte Autoreifen werden auf dem Areal an der Kreisstraße 231 in regelmäßigen Abständen ungeniert entsorgt. Der Realverband Gehrden will das nicht mehr länger einfach so hinnehmen – auch weil ein von der Stadt aufgestelltes Verbotsschild bislang keine Wirkung zeigt, sondern schlichtweg ignoriert wird. „Der Bereich entlang der asphaltierten Strecke gleicht manchmal einer Mülldeponie“, berichtete der Vorsitzende des Realverbands, Heinrich Meinecke, am Dienstag den Mitgliedern bei ihrer Versammlung.

Auch Kompostreste werden dort häufig entsorgt. Quelle: Ingo Rodriguez

Privatweg ist von Bäumen und Gestrüpp gut abgeschirmt

Am Wiedfeld – so heißt inzwischen die frühere Teilstrecke der K 231, die seit dem Bau der Umgehungsstraße und der Biogasanlage als landwirtschaftliche Zufahrt für die Belieferung der Produktionsstätte genutzt wird. „Dort lagen auch schon einmal vom einen auf den anderen Tag 20 bis 30 abgeladene Altreifen“, klagt Meinecke. Vor allem in Zeiten der Sommer- und Winterreifenwechsel werde der Straßenstutzen regelmäßig als Mülldeponie missbraucht. Zu verhindern ist dies ohne dauerhafte Überwachung kaum: Der Bereich entlang der Zufahrt zur Biogasanlage wird von dichtem Gestrüpp und Bäumen abgeschirmt. Von der Kreisstraße aus ist der Privatweg nicht einsehbar. Schrottteile und anderer Müll sind so auf dem ersten Blick schlecht zu bemerken.

Das Gelände ist von der Kreisstraße aus schlecht einsehbar. Quelle: Screenshot: Google Maps

Realverband will eine Zufahrtsseite mit Steinen versperren

Der Realverband hat nun aber einen Plan, um den Müllsündern das Handwerk zu legen: „Wir werden die Ausfahrt in Richtung Gehrdener Straße nach Ronnenberg mit Steinen versperren“, kündigte Meinecke nach der Aussprache der Mitglieder an. Dann sei der Privatweg nur noch von der besser einsehbaren Gehrdener Seite aus erreichbar, der besser überwacht werden könne. Gleichwohl: Die neue Straßensperre will der Realverband auf seinem Privatweg nur saisonal einrichten. Jeweils vor der alljährlichen Rübenernte soll ein Frontlader die Steinsperren vorübergehend wieder beiseiteschieben.

Die Gehrdener Seite der Zufahrt ist besser zu überwachen. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Hintergrund: „Für die Rübentransporter reicht der Platz zum Einbiegen auf den Weg zur Biogasanlage auf der Gehrdener Seite nicht immer aus“, sagt Meinecke. Von beiden Richtungen aus komme ein großer und langer LKW nicht um die Kurve, wenn der Weg nur in Richtung Gehrden für die Anlieferung geöffnet sei.

Großgrundbesitzer sprechen Vorstand ihr Vertrauen aus

Neuer Vorstand: Heiko Reverey (von links), Heinrich Garbe, Heinrich Meinecke, Lutz Knölke und Jürgen Grefe leiten auch künftig die Geschäfte des Realverbands Gehrden. Quelle: Ingo Rodriguez

Einwände gab es seitens der Mitglieder des Realverbandes Gehrden nicht. Der Verband vertritt die Interessen von Großgrundbesitzern im gesamten Gebiet der Kernstadt und der umliegenden Umgebung. Laut Vorstand gehören rund 25 Besitzer von Flächen mit einer Gesamtgröße von rund 5,2 Millionen Quadratmetern zum Realverband Gehrden – darunter die Stadt, die Kirche, die Üstra sowie zahlreiche Landwirte. In der Mitgliederversammlung im Gehrdener Rathaus sprachen die Grundbesitzer dem kompletten Vorstand einstimmig für eine weitere Amtsperiode ihr Vertrauen aus. Vorsitzender bleibt Meinecke, Stellvertreter ist auch weiterhin Jürgen Grefe. Heinrich Garbe wurde als Schriftführer bestätigt, Lutz Knölke und Heiko Reverey bleiben Beisitzer.

Der landwirtschaftliche Privatweg führt direkt zur Biogasanlage. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez