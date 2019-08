Gehrden

Wenn Sonnabends die Menschen ihren Müll entsorgen wollen, steht der Verkehr am Wertstoffhof zwischen Gehrden und Everloh still. Oft ist schon auf der Nordstraße Stau. Einige Autos parken direkt an den Glascontainern, um ihr Altglas ohne lange Wege zu entsorgen. Andere parken „nur mal kurz“ im gegenüberliegenden absoluten Halteverbot, um „noch mal schnell einen alten Stuhl wegzuschmeißen“. Zwischen den parkenden Wagen reicht der Platz gerade noch für schmale Fahrzeuge. Beim Verlassen des Hofs müssen sich die Autofahrer wieder gedulden. Dann stehen sie an der Kreuzung zur ebenfalls verstopften Nordstraße wieder und warten.

Zur Erntezeit, die zur aktuell in vollem Gange ist, ist diese Verkehrssituation nicht nur für die Autofahrer nervig, sondern auch für die Gehrdener Landwirte ein großes Ärgernis. Vor allem, wenn Halteverbote ignoriert und die enge Zufahrt zu den dahinterliegenden Feldern blockiert wird. So beklagt sich auch Heinrich Meinecke, Vorsitzender des Realverbands Gehrden: „Wenn die Leute die Glascontainer zuparken und dann auch noch die Halteverbote ignorieren, kommen wir mit unseren großen Landwirtschaftsmaschinen überhaupt nicht mehr durch“.

Verbotsschilder sorgen nicht für Entlastung

Besonders zu Stoßzeiten sei die Nordstraße durch den Anliegerverkehr permanent blockiert. Auch die im vergangenen Jahr angebrachten Halteverbotsschilder hätten kaum für Entlastung gesorgt, sagt Heinrich Meinecke. Die Zufahrt zu den umliegenden Feldern sei für ihn und seine Kollegen dann oftmals nicht möglich. Mit ihren großen Maschinen sind sie permanent im Einsatz. Besonders am Wertstoffhof müssen sie dann noch häufig warten, bis die Durchfahrt wieder frei ist. Das verzögere die Arbeit.

Das Betreiberunternehmen des Gehrdener Wertstoffhofes, aha, sieht die Situation ebenfalls kritisch: „Zu stark frequentierten Zeiten, insbesondere im Frühjahr und Herbst, kommt es gelegentlich rund um den Wertstoffhof zu einem gehäuften Verkehrsaufkommen“, sagte Aha-Sprecher Stefan Altmeyer. Jedoch sieht er sein Unternehmen nicht in der Verantwortung: „Gelegentlich parken Bürger auf den Halteverbotsflächen an der Wertstoffinsel. Da der Realverband Eigentümer dieser Verkehrsflächen ist, hat aha hier jedoch keine Handhabe. Aha ist lediglich Betreiber der Wertstoffinsel und beobachtet weiterhin die Situation.“ Wie die Polizei Gehrden mitteilte, seien zudem keine besonderen Vorkommnisse bekannt. Sie sehen keine Probleme beim Verkehrsaufkommen am Wertstoffhof.

Von Patrick Schiller