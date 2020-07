Ditterke

An der Ortsausfahrt Ditterke in Richtung Kirchwehren sind Fahrer viel zu schnell unterwegs. Das stört auch den Ortsrat Ditterke, der am Donnerstagabend über Möglichkeiten diskutierte, die Raser zu stoppen. Richten soll das ein entsprechender Antrag bei der Stadt Gehrden. Wie genau die Lösung des Problems aussehen wird, weiß Ortsbürgermeister Ralf Wegmann aber noch nicht.

Anwohnerfreundliche Lösung?

„Das ist Zone 30, aber die meisten fahren dort mit 60 rein. Und die höchste gemessene Geschwindigkeit an der Stelle lag bei 151 Kilometern pro Stunde“, erzählt der Ortsbürgermeister. Es seien insbesondere die Sommermonate, in denen die Geräuschbelastung an der Ortsausfahrt Ditterke Richtung Kirchwehren besonders groß sei. Immer wieder seien speziell Motorradfahrer, aber auch Autos oder Lkw, die diesen Bereich mit überhöhter Geschwindigkeit passieren. Schon seit vielen Jahren werde darüber gesprochen, dass die Stelle ein Problem darstelle, berichtet Wegmann.

Anzeige

Wie genau die Lösung des Problems aussehen könnte, weiß Wegmann noch nicht. Klar sei aber, dass das Ziel, den Verkehr dort zu beruhigen, möglichst anwohnerfreundlich erreicht werden müsse. „Bei einer Aufpflasterung etwa, macht das später viel Lärm. Dann hören die Menschen, die dort in der Nähe wohnen, bei jedem Auto, was drüber fährt, das Klappern“, sagt der Ortsbürgermeister.

Weitere NP+ Artikel

Andere Möglichkeiten den Verkehr an der Stelle zu beruhigen, gebe es mit Sicherheit viele. Wegmann spricht etwa von dickeren Markierungen auf dem Boden. Neben Bremsschwellen könnten möglicherweise auch eine Verschwenkung der Fahrbahn eine sinnvolle Lösung bieten. Diese seien auch im Gehrdener Innenstadtbereich zu finden und erfüllten ihren Zweck. Denn an den Einbuchtungen müssten die Verkehrsteilnehmer definitiv bremsen – so könnte das Problem möglicherweise behoben werden. Eine andere Idee sei es, das Ortsschild ein wenig weiter auswärts aufzustellen und dort – wo niemand direkt wohnt – dann die Aufpflasterung hinzusetzen. „Aber ob das überhaupt eine Möglichkeit ist, müssen wir jetzt erst einmal prüfen“, gibt Wegmann zu bedenken.

Bislang kein Schaden

Klar sei in jedem Fall, das etwas passieren müsse, findet Wegmann. Schon mehrfach habe es „Beinaheunfälle“ gegeben. Es sei ein Glück, dass bisher nichts passiert und noch kein Fußgänger oder Fahrer zu Schaden gekommen sei.

.

Von Janna Silinger