Randalierer beschädigen Elektroauto an Ladesäule in der Kernstadt

Gehrden

Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Gehrdener Kernstadt mutwillig das Ladekabel eines geparkten Elektroautos beschädigt. Nach Mitteilung der Polizei wurde die Tat in der Zeit von 15.25 Uhr bis 20.20 Uhr an einer Ladesäule an der Schulstraße begangen. Die Unbekannten versuchten, das Kabel gewaltsam aus der Ladestation zu reißen.

Die Polizei Ronnenberg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 09) 51 70.

Lesen Sie auch

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Gehrden im Ticker

Von Andreas Kannegießer