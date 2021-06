Gehrden

Eigentlich liegt ein Teil der Dammstraße vor den Toren der Stadt. Zumindest war das in den Zeiten so, als Gehrden noch von einer Stadtmauer – oder genauer einem Holzzaun – umschlossen war. Die Geschichte der Straße hat Rainer Piesch aufgeschrieben und mit zahlreichen Fotos bebildert. „Vom Suerser Tor bis zur Haarbünte“ heißt die 59. Ausgabe der Heimatbund-Reihe „Das Gelbe Heft“. Es ist das zweite Heft, das sich mit der Historie der einst äußerst belebten Straße beschäftigt.

Piesch beginnt seinen geschichtlichen Rückblick am Suerser Tor, heute Dammtor. Um 1676 errichteten die Gehrdener das Suerser Tor; die Dammstraße führt auf dieses Tor zu. Es bildete eine Unterbrechung der Wehranlage in südlicher Richtung. Das Tor befand sich an der Stelle der ehemaligen Gaststätte Hansa-Eck, später „Mediterran“.

Das ehemalige Hansa-Eck an der Ecke Dammstraße/Dammtor. Sie war in den 1970er Jahren eine Kult-Kneipe in Gehrden. Quelle: Privat

Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Gehrden etwa 1400 Einwohner. Und der alte Ortskern wurde allmählich zu klein. „Es wurden deshalb Gebiete vor den Toren der Stadt erschlossen“, erzählt Piesch. Vor allem am Dammtor und dem Steintor entstanden kleine Siedlungen. Im Zuge dessen entwickelte sich auch die Dammstraße.

Es entstanden entlang der Straße große Scheunen, Geschäfte wie den VIVO-Frischmarkt und Gaststätten, eine Pommesbude und eine Apotheke, die 1967 mit der Anzeige „Drogen, Arzneimittel, Chemikalien und Verbandmittel“ warb, eine Tankstelle und ein Elektronik-Kaufhaus.

Auch auf das Schicksal der jüdischen Gehrdenerin Amalie und ihres Sohns Ludwig Dammann geht Piesch ein. Sie lebten im Haus Dammstraße 26. Im November 1938 wurde Ludwig Dammann von der Gehrdener Polizei abgeholt. Im Januar 1940 starb er im Konzentrationslager Sachsenhausen. Amalie Dammann wurde am 1. Januar 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Vor dem Haus erinnern heute zwei Stolpersteine an das Schicksal der Gehrdener.

Wo einst das Suerser Tor stand, zeigt Rainer Piesch das neue Heft des Heimatbundes. Es handelt von der Geschichte der Dammstraße. Quelle: Dirk Wirausky

Die Historie der Dammstraße hat Piesch in zwei Heften zusammengefasst. Zu umfangreich war das Material, das er zusammengestellt hatte, und zu spannend war auch der Rückblick auf die Straße. Im ersten Teil ging es um den Abschnitt vom Marktplatz bis zur Brauerei. Und die Hefte waren begehrt. 100 Stück standen zum Verkauf. „Wir mussten nachbestellen“, sagt Piesch. 

„Die Dammstraße war sehr belebt“, sagt der Hobbyhistoriker. Im Laufe der Jahrzehnte habe sich der Abschnitt zwischen Dammtor und Haarbünte allerdings sichtbar verändert und gewandelt. Das Gewerbe sei weitgehend verschwunden. Piesch ist sich sicher: Der Wandel werde weitergehen. „Hoffentlich sowohl mit Visionen als auch mit Augenmaß“, mahnt er zum Abschluss seiner stadtgeschichtlichen Reise.

Eine Ansichtskarte aus dem Jahr 1913 zeigt das Haus Nummer 35 an der Dammstraße mit seinen damaligen Bewohnern. Quelle: Privat

Das 60-seitige Heft „Die Dammstraße – Vom Suerser Tor bis zur Haarbünte“ kostet fünf Euro. Das Besondere: Erstmals ist ein Gelbes Heft im Farbdruck erschienen. Erhältlich ist es in der Buchhandlung Lesezeichen, in der Stadtbibliothek und auf dem Hof Hundertmark an der Großen Bergstraße. Übrigens: Piesch hat bereits das nächste Thema in Vorbereitung. Es handelt von der Alten Straße.

Von Dirk Wirausky