Die Mitglieder des Ortsrats Everloh sorgen sich wegen der Verkehrsführung für Fahrradfahrer am südlichen Ortseingang. Bei einem gemeinsamen Dorfrundgang mit Vertretern der Stadtverwaltung und Anwohnern Anfang Juni hatte Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke das bereits seit Monaten bekannte Problem noch einmal deutlich skizziert: Fahrradfahrer, die von Gehrden aus auf der Kreisstraße 230 durch Everloh in Richtung Norden fahren wollen, sollen zunächst an der neuen Querung die Straßenseite wechseln. „Dann müssen sie aber auf der viel befahrenen Kreisstraße dicht neben Autos, Lastwagen und Bussen bergauf über die Bundesstraße 65 und anschließend im dichten Verkehr auf der engen Ortsdurchfahrt radeln“, sagte Wicke.

Mit dem fließenden Verkehr und großen Fahrzeugen auf einer Fahrbahn: Radfahrer sollen die viel befahrene Kreisstraße nutzen, um von Gehrden aus nach Everloh hinein zu kommen und das Dorf in Richtung Norden zu durchqueren. Quelle: Ingo Rodriguez

Der Ortsrat kennt das Problem und die Folgen: Um diese gefährliche Verkehrsführung zu meiden, sei es notwendig, einen langen Umweg in Kauf zu nehmen, sagte Wicke. „Dann müssen Radler auf der linken Straßenseite der K 230 über einen kombinierten Fuß- und Radweg am Friedhof entlangradeln, an der Kreuzung der B 65 nach links abbiegen und dann über die Straße Hinter dem Hagen am westlichen Ortsrand wieder zurück auf den Radweg in Richtung Northen.“

Was deshalb zurzeit immer wieder passiert, darauf wurde der Ortsrat von Anwohnern hingewiesen. Demnach fahren etliche Radler hinter der Kreuzung zur B 65 einfach auf dem Fußweg an der linken Straßenseite der Ortsdurchfahrt durch Everloh und „landen fast bei Autos auf der Motorhaube, die aus ihrer Ausfahrt kommen“, berichtete ein Anwohner.

Anstatt einen langen Umweg am westlichen Dorfrand (grüne Linie, links im Bild) in Kauf zu nehmen, nutzen viele Radfahrer verkehrswidrig den Fußweg auf der linken Straßenseite der Ortsdurchfahrt (rote Linie), um die gefährliche Strecke auf der viel befahrenen Kreisstraße (grüne Linie, rechts im Bild) zu meiden. Quelle: Screenshot Google Maps

Die Ortsbürgermeisterin steht wegen der Problematik nun bereits in Kontakt mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Zusätzliche Verkehrsmaßnahmen sollen die Zwickmühle auflösen, in der Fahrradfahrer seit dem Bau der Querung am südlichen Ortseingang stecken. Langfristig sei es zwar geplant, den roten Schutzstreifen für Radfahrer durch ganz Everloh auf der rechten Fahrbahnseite der Ortsdurchfahrt durchzuziehen. „Für diese Kreisstraße ist aber die Region Hannover zuständig, die das erst umsetzen wird, wenn in ein oder zwei Jahren die K 230 in Everloh saniert wird“, berichtete Wicke. Sie werde deshalb einen Ortstermin mit der für die Kreuzung der Bundesstraße zuständigen Landesbehörde vereinbaren.

Ziel ist es laut Wicke, die vorgegebene Route für Radfahrer – inklusive Wechsel der Straßenseite – zu entschärfen. „Damit es im dichten Verkehr auf der Kreisstraße sicherer für Radler wird, muss der Schutzstreifen zumindest über die Kreuzung der B 65 durchgezogen werden“, nannte die Ortsbürgermeisterin eine mögliche Maßnahme.

Sie will sich außerdem dafür einsetzen, dass vor der Ampelkreuzung eine Schutzlinie für Radfahrer auf der Fahrbahn markiert wird. „Im besten Fall könnte auch noch eine Fahrradampel dafür sorgen, dass Radfahrer einige Sekunden früher als Autos bergauf über die Kreuzung durch Everloh losfahren können“, sagte Wicke. Sie werde versuchen, bei einem Ortstermin mit Vertretern der Landesbehörde eine bessere Lösung zu finden.

Von Ingo Rodriguez