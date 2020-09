Gehrden

Die Polizei hat am Freitag einen Fahrradfahrer kontrolliert, der mit 2,28 Promille in Gehrden unterwegs war. Den Beamten war aufgefallen, dass der 35-jährige Wennigser Schlangenlinien fuhr, weshalb sie ihn dann an der Schulstraße kontrollierten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Gehrden lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha