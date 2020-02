Polizeiorchester lehrt Grundschüler Toleranz – mit Musik und Tanz

Gehrden

Mit Musik und Tanz lassen sich ohne Worte Gefühle ausdrücken. Musik erklingt in aller Welt, kann Grenzen und sogar Sprachbarrieren überwinden. Wenn die Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen in Schulen auftreten, nutzen sie diese Erkenntnisse. In der Grundschule Am Castrum haben die 40 Musiker am Freitagmorgen rund 100 Drittklässler mit musikalischen Darbietungen eindrucksvoll auf die Folgen von sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und Mobbing hingewiesen. „Namene“ lautet der Titel des Minimusicals, mit dem das Orchester unter der Leitung von Björn Vüllgraf seit mehreren Jahren einen klangvollen Beitrag gegen körperliche und seelische Gewalt leistet.

Das Polizeiorchester leistet einen klangvollen Beitrag zur Gewaltprävention. Quelle: Ingo Rodriguez

Rund 80 Anfragen pro Jahr für Präventionsprojekt

„Wir bekommen etwa 80 Anfragen von Schulen im Jahr, schaffen aber leider meist nur rund 30 Gastspiele“, sagte Projektleiter Detlef Krenz. Dass die Grundschule Am Castrum trotz der großen Nachfrage den Zuschlag für den Workshop zur Gewaltprävention bekommen hatte, war der Lehrerin Tanja Meyer zu verdanken. Ihr Mann ist Musiker im Polizeiorchester und hatte ein gutes Wort beim Koordinator und Terminplaner für die Gehrdener Einrichtung eingelegt.

Warum das etwa zweieinhalbstündige Projekt mit Minimusical und drei Gruppenphasen bei Pädagogen so gefragt und für Kinder so lehrreich ist, war den rund 100 Drittklässlern anzusehen. Es dauerte nur etwa 30 Minuten, da hatten sie nicht nur das schwierige Schicksal der Hauptfigur Namene im Musical erlebt, sondern auch ein wirksames Rezept gegen Ausgrenzung und Mobbing kennengelernt.

Das Polizeiorchester untermalt unter der Leitung von Björn Vüllgraf die vorgelesene Handlung des Musicals. Quelle: Ingo Rodriguez

In dem Musical geht es um ein in Deutschland geborenes und aufgewachsenes Kind afrikanischer Eltern, das in der Schule von drei Kindern wegen seiner dunklen Hautfarbe diskriminiert, geärgert und sogar geschlagen wird. Doch Namenes Mutter gelingt es, die Gewaltspirale zu durchbrechen, indem sie die Eltern mit den drei Schülern zu einer Feier einlädt und ihnen dort die afrikanische Kultur näherbringt.

Die Kinder hören sich aufmerksam die musikalische Botschaft des Musicals an. Quelle: Ingo Rodriguez

Kinder und Musiker studieren Tanz ein

Dass man sich beim Musikhören und Tanzen näher kommt, erlebten die Drittklässler aber nicht nur in der Geschichte. Das Polizeiorchester untermalte die vom Projektleiter Krenz vorgetragene Handlung nicht nur mit klangvollen Melodien. Nach dem 20-minütigen Musical war dann Mitmachen angesagt. Und nicht einmal weitere 20 Minuten später hatte die erste der drei Kleingruppen schon mit den Musikern des Orchesters den „Namene-Tanz“ einstudiert – gemeinsames Stampfen, Klatschen und Singen inbegriffen.

Schwungvolle Gewaltprävention: Die Drittklässler tanzen gemeinsam mit den Musikern des Polizeiorchesters zu einem Lied des Minimusicals. Quelle: Ingo Rodriguez

Drittklässler nehmen wichtige Botschaft auf

Dass die Kinder die Botschaft des Musicals verstanden hatten, zeigte sich in einer weiteren Kleingruppe. „Seelische Schmerzen dauern oft viel länger, als es nach einem Tritt wehtut“, betonte eine Drittklässlerin in einem Klassenraum wenige Meter von der Festhalle entfernt. Dort sowie in einem weiteren Raum erläuterten Polizeibeamte den Kindern altersgerecht die schlimmen Folgen von Mobbing und Ausgrenzung sowie von unbedachten Handy- oder Internetveröffentlichungen.

In den Gruppenphasen erläutern Beamten des Polizeiorchesters die Folgen von seelischer Gewalt und unbedachter Handynutzung. Quelle: Ingo Rodriguez

Schulleiterin Nina von Zimmermann zeigte sich von dem Gastspiel des Orchesters begeistert. „Wir machen auch pro Klasse und Schuljahr etwa 20 Stunden Sozialtraining mit den Kindern, deshalb passt das Projekt so gut“, sagte die Schulleiterin.

Grundschulleiterin Nina von Zimmermann präsentiert das Plakat für das Benefizkonzert des Polizeiorchesters im März Quelle: Ingo Rodriguez

Benefizkonzert: Polizeiorchester spielt in der Festhalle Das Polizeiorchester Niedersachsen tritt am Sonnabend, 7. März, noch einmal in der Festhalle Am Castrum auf. Auf dem Programm steht dann Egerländer Blasmusik. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder können kostenlos zuhören. Karten gibt es im Vorverkauf von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, im Sekretariat der Grundschule Am Castrum sowie in der Stadtapotheke am Steinweg. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Grundschule zu Gute. Laut Schulleiterin Nina von Zimmermann sollen von dem Geld Instrumente und Spielgeräte angeschafft werden. Vor dem Konzert gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen.

Von Ingo Rodriguez