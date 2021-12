Everloh

Die Polizei sucht den Verantwortlichen dafür, dass ein Auto am Freitag, 3. Dezember, zwischen 18.45 und 21.10 Uhr in Everloh beschädigt wurde. Der Mercedes CLS stand an der Straße Hinter dem Hagen, Ecke Nenndorfer Straße (B65). Am vorderen linken Kotflügel entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro, nachdem offenbar ein anderes Fahrzeug mit dem geparkten Auto zusammengestoßen war und der Fahrer weiterfuhr.

Das Polizeikommissariat in Ronnenberg hofft, dass sich mögliche Zeugen telefonisch unter (05109) 5170 melden.

Von Jennifer Krebs