Gehrden

Die Polizei hat am Sonnabend einen hilflosen Hund aus einem überhitzten Auto befreit, das in der prallen Sonne an der Nordstraße in Gehrden geparkt war. Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin gegen 16.45 Uhr schlugen die Beamten eine Dreiecksscheibe im hinteren Teil des Fahrzeugs ein, um die Tür entriegeln zu können.

Die Zeugin hatte beobachtet, dass der Hund in der Hitze schon mehr als eine halbe Stunde hinter geschlossenen Fenstern in dem Auto saß. Die Polizei befreite das Tier versorgte es mit Wasser.

Anzeige

Durchsage über Lautsprecher

Zuvor hatten die Beamten versucht, die Fahrzeughalterin mit Lautsprecherdurchsagen vor Ort ausfindig zu machen. Doch niemand reagierte auf den Aufruf. Zu dem Zeitpunkt herrschte eine Außentemperatur von 25 Grad.

Weitere NP+ Artikel

Nachdem die Polizei das Tier aus dem Auto gerettet hatte, erschien kurz darauf die Hundebesitzerin, die für das Handeln der Polizei Verständnis zeigte. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Mehr aktuelle Meldungen der Polizei und Feuerwehr in Gehrden lesen Sie hier.

Von Jennifer Krebs