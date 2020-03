Ratssitzung am 1. April: Politiker wollen aus Sicherheitsgründen fernbleiben

Gehrden

Bürgermeister Cord Mittendorf will die für den 25. März im Bürgersaal geplante und wegen des Coronavirus abgesagte Ratssitzung schon am 1. April unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen im Festsaal nachholen. Für die Terminierung erntet der Gehrdener Stadtchef viel Kritik. Die frühere Grünen-Fraktionschefin und Ratsfrau Eva Kiene-Stengel äußert sich in einer persönlichen Stellungnahme „entrüstet“. CDU-Fraktionschef Thomas Spieker spricht von einer „Kehrtwende“ bei der bisher sonst richtigen Krisenführung. Sie und weitere Ratsmitglieder wollen der Sitzung fernbleiben.

Welche insbesondere medizinischen Experten ihm geraten hätten, die Sitzung vor Ablauf der Schulschließungen und noch bevorstehenden Verschärfungsmaßnahmen abzuhalten?, fragt Spieker in seinem offenen Brief an Mittendorf und den vom Gehrdener Bürgermeister mit einbezogenen Regionspräsidenten Hauke Jagau. Auch will Spieker wissen, wie die strikte Abstandsregelung im „sehr engen Berich der Eingangsvorhalle“, der Schutz der Risikogruppen im Rat und unter den Zuhörern sichergestellt werden sollen. Und er weist auf den Widerspruch zur Schließung von Versammlungsstätten und den ausgesetzten Sitzungen der Region bis Ende April hin.

„Menschen ohne Symptome können Träger von Covid-19 sein“

Kiene-Stengel hat ebenfalls wenig Verständnis. „Menschen ohne Symptome können Träger von Covid-19 sein und andere Menschen, auch in der Festhalle, infizieren“, betont die Grünen-Ratsfrau. Wie es sein könne, dass „ein informierter, verantwortungsbewusster und kompetenter Gehrdener Bürgermeister“ die Situation erst angemessen bewerte, und Sitzungen absage, um sie dann wenig später neu anzusetzen. Sie wolle weder sich noch anderen der Gefahr aussetzen und werde auch am 1. April zu Hause bleiben.

Mittendorf hatte am Freitag erklärt, die Ratssitzung unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes in der Festhalle vor bis zu 20 Zuschauern abhalten zu wollen. Abstandsvorgaben würden berücksichtigt und geschulte Kräfte am Eingang Fieber messen – voraussichtlich Mitarbeiter der Sozialstation oder Tagespflege, wie Mittendorf auf Nachfrage erklärte. „Es ist klar, das ich nicht glücklich bin, aber es gibt Zwänge, die mich dazu bringen, die Ratssitzung einzuberufen“, erläutert der Bürgermeister. Maßgeblich gehe es um die Verkleinerung des Rates. Bis zum 30. April muss nach derzeitigem Stand eine Entscheidung vorliegen.

Mindestens 15 Ratsleute sind nötig für Beschlussfähigkeit

Ob der Rat am 1. April tatsächlich in der Festhalle tagen kann, ist fraglich. Um beschlussfähig zu sein müssen mehr als die Hälfte – mindestens 15 der 29 – Mandatsträger kommen. „Bislang habe ich noch keinen Ratskollegen gesprochen, der erscheinen will“, so Spieker.

Lesen Sie auch

Von Astrid Köhler