Gedanken über Liebe und Hass, Kritik an zunehmender Ignoranz gegenüber Rettungskräften, Erlebnisse mit Fremdenfeindlichkeit und Laktoseintoleranz: Beim neunten Poetry-Slam des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) haben sich die zwölf Teilnehmenden der Endausscheidung in beeindruckend formulierten und gewitzt vorgetragenen Textbeiträgen mit tiefsinnigen Themen und zeitgemäßen Alltagsgedanken auseinandergesetzt. Auf dem Gelände des Hundesportvereins erlebten rund 300 Besucherinnen und Besucher der Waldbühne Gehrden einen unterhaltsamen Abend mit jeder Menge Anregungen zum Nachdenken. Eine Publikums-Jury belohnte schließlich Rasmus Blumröder für seine lyrischen Gedanken mit dem ersten Platz.

Zur Galerie Beim Poetry-Slam haben rund 300 Besucher auf dem Gelände der Waldbühne und des Hundesportvereins einen stimmungsvollen Abend erlebt – mit lyrischen und musikalischen Beiträgen.

Schulleiter Christian Schmidt hatte zu Beginn des Abends vor dem Hintergrund der Pandemie-Entwicklung auf den besonderen Stellenwert der Veranstaltung hingewiesen. „Wir sind dem Hundesportverein und der Waldbühne total dankbar, dass wir den Open-Air-Standort für eine kulturelle Veranstaltung nutzen dürfen“, sagte Schmidt vor dem Auftakt. Der Hauptorganisator des neunten MCG-Dichterwettbewerbs, Lehrer Ludger Deters, ergänzte: „Es ist wegen Corona die erste Neuauflage des Poetry-Slams seit 2019.“ Für die Besucher galt trotz der Freiluftveranstaltung Masken- und Dokumentationspflicht. Nur auf den Sitzplätzen durften sie den Mund-Nasen-Schutz absetzen.

Rund 300 Besucher verfolgen den Wettbewerb. Quelle: Ingo Rodriguez

Der in der vergangenen Woche frisch entlassene MCG-Abiturient Malte Nebel hatte 2019 den Wettbewerb gewonnen. Kurz vor dem Startschuss zur Neuauflage gab der 19-Jährige jetzt im Publikum Auskunft über mögliches Lampenfieber: „Als Redner ist man kurz vor dem Auftritt übelst aufgeregt und geht noch einmal seinen Text und die Betonungen durch“, erinnerte sich der Vorvorjahressieger.

„Starke Beteiligung“

Dem Zwölftklässler Miro Gaudino war es vorbehalten, als erster der Jungpoeten die Waldbühne zu betreten. Insgesamt hatten die rund 50 Schülerinnen und Schüler aus den beiden MCG-Kursen für Darstellendes Spiel in den Vorwochen zwölf Nachwuchsdichter mit ihren Texten für die Endausscheidung nominiert. „Das wird toll: Es gibt starke Beiträge“, kündigte Schülerin Nina Grimm an, die gemeinsam mit Robin Ebel die Moderation des Abends übernahm.

Die frisch gebackenen Abiturienten machen als Ehemaligen-Gruppe bei der Notenvergabe mit. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Schüler traten dann nacheinander in drei Blöcken mit jeweils vier Rednern an. Einige trugen ihre Texte frei vor, andere lasen ihre Formulierungen ab. Je nach Inhalt der Passagen erlebten die Zuschauer gestenreich oder auch nachdenklich dargebotene Beiträge – teilweise in Reimform oder rhythmischen Ausgestaltungen. Das Publikum war auch die Jury: Unter den insgesamt 300 Besuchern waren insgesamt sechs Gruppen, von denen jeweils ein Gast in Absprache mit seinen Sitznachbarn die jeweiligen Teilnahmebeiträge auf einer Notenskala von eins bis zehn bewertete. „Die sechs Punktzahlen im Publikum werden summiert. Der Redner mit den meisten Punkten ist Gesamtsieger“, hatte Moderatorin Grimm zu Beginn die Urteilsfindung erläutert.

Siegerbeitrag ist Plädoyer für Toleranz

Sieger Blumröder hatte die Publikumsjury mit einem Plädoyer für Liebe und gegen Hass beeindruckt. „Das war ein starkes Zeichen: für Toleranz und gegen homophobe oder fremdenfeindliche Haltungen, aber auch für die Duldung menschlicher Vorlieben und Eigenarten“, lobte Lehrer Deters den Siegerbeitrag. Den zweiten Platz belegte Alina Kalitvencev, als Dritte wurde bei der Siegerehrung Sophia Wons ausgezeichnet.

Der MCG-Kammerchor unter der Leitung von Sebastian Harms sorgt für eine musikalische Darbietung. Quelle: Ingo Rodriguez

Gewinner des Abends waren aber alle Schülerinnen und Schüler aus den beiden MCG-Kursen der beiden Pädagogen Deters und Fred Ritzer. Sie hatten nicht nur untereinander die besten Beiträge für eine unterhaltsame Show ausgewählt, sondern auch für die Moderation und den Besuchereinlass gesorgt. Viel Applaus gab es auch für musikalische Beiträge des MCG-Kammerchores, der Schulbigband sowie der MCG-Band.

Von Ingo Rodriguez