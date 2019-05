Gehrden

Am Anfang steht die Idee. Am Ende steht der Poet auf der Bühne und fasziniert das Publikum. Egal ob Satire, Kabarett oder Comedy. Egal ob ernst, lustig oder kritisch. Poetry Slam kombiniert Kreativität und Literatur mit Schauspiel. Nach einer dreijährigen Pause präsentieren sich wieder die jugendlichen Slammer des 11. und 12. Jahrgangs am Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) und tragen vor, was ihnen auf der Seele liegt und unter den Nägeln brennt. Die Organisation liegt in den bewährten Händen von Lehrer und Fachobmann Darstellendes Spiel Ludger Deters. Der Sprachwettbewerb ist äußerst beliebt. Dichterwettstreit im Jahr 2016 verfolgten mehr als 300 Zuhörer. Damals wurde Jörn Kaiser vom Publikum zum König der Poeten gekürt.

MCG-Band übernimmt den musikalischen Teil

Die Wortakrobaten sind am Mittwoch, 29. Mai, auf der Bühne zu sehen und zu hören. Beginn der nunmehr achten Auflage des Sprachwettbewerbs ist 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Und die Verantwortlichen versprechen den Gästen erneut ein vielfältiges Programm an gesellschaftskritischen, lustigen und auch berührenden Texten, die von den Jugendlichen vorgestellt werden. Aber es wird nicht nur geredet: Musikalisches gibt es auf die Ohren von der MCG-Band unter der Leitung von Johannes Dörrie.

Der Eintritt ist frei. Spenden für den Fachbereich Darstellendes Spiel werden erbeten. Sitzplatzreservierungen sind per Mail an olivia.vogt@mcggehrden.de oder an carla.peppermueller@mcggehrden.de möglich.

Von Dirk Wirausky