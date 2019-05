Der Poetry-Slam war der Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen am MCG. Nächste Woche stehen die traditionellen Sommerkonzerte auf dem Programm. Am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr stellen die klassischen Musikensembles ihre Stücke in der Margarethenkirche vor. Dort werden unter anderem der Chor und die Wind-Band zu sehen sein. Am Mittwoch, 5. Juni, präsentieren sich um 18 Uhr in der Aula des MCG zusätzlich die Schulbands, inklusive der Bigband. Das letzte Sommerkonzert findet am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr ebenfalls in der Schulaula statt. Wer am Mittwoch den Slam in der MCG-Aula verpasst hat, kann das Ergebnis mit musikalischer Unterstützung der MCG-Band von Johannes Dörrie noch einmal am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr im Ballhof 1 in Hannover miterleben. hr