Gehrden

Dicht umringte Stände, besinnliche Adventsmusik, Waffelduft und Lichterglanz: Nach einer einjährigen Corona-Zwangspause plant der Kulturtresen Isernhagen wie schon 2019 auch für den kommenden Dezember wieder einen Gehrdener Weihnachtsmarkt. Wie der Vorsitzende des Kulturvereins Heiko Weichert auf Nachfrage mitteilt, laufen die Vorbereitungen für eine zweitätige Veranstaltung in der Gehrdener Fußgängerzone bereits auf Hochtouren. Der angepeilte Termin ist demnach das Wochenende des dritten Advents am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Dezember.

Standbetreiber haben schon angefragt

„Wir haben schon Anfragen und Bewerbungen von Standbetreibern“, sagt Weichert. Er verweist angesichts des bereits fest eingeplanten Termins auf die Internetseite des Vereins sowie auf eine bereits vor zwei Jahren eingerichtete Facebookseite mit den Titel „Weihnachtsmarkt Gehrden“.

Bei der Stadt Gehrden waren die Pläne des Kulturvereins aus Isernhagen bis zum vergangenen Dienstag allerdings noch gar nicht bekannt. „Bei uns hat sich noch kein möglicher Betreiber gemeldet“, sagte der Erste Stadtrat André Erpenbach. Bislang habe weder die Stadt selbst noch der Organisationsverein Gehrden feiert Feste (GfF) einen Weihnachtsmarkt geplant oder angemeldet. Erpenbach wollte aber nichts ausschließen: „Der Gehrdener Weihnachtsmarkt war bislang immer am Wochenende des dritten Advents. Wenn sich bis Anfang November noch ein möglicher Betreiber meldet, ist alles möglich“, sagte Erpenbach.

Auf seiner Internetseite bewirbt der Kulturverein bereits den Weihnachtsmarkt in Gehrden. Quelle: Screenshot Internetseite Kulturtresen Kulturverein Isernhagen

Der Kulturtresen Isernhagen will sich nach Auskunft des Vorsitzendem Weichert deshalb auch umgehend offiziell mit der Stadt Gehrden in Verbindung setzen. „Wir wollen wieder einen Weihnachtsmarkt organisieren, wenn niemand etwas dagegen hat“, sagt Weichert. Der Verein werde die Veranstaltung wieder rechtzeitig anmelden. Bislang habe eine Vorlaufzeit von vier Wochen gereicht.

Isernhagener beenden 2019 in Gehrden zweijährige Auszeit

Dass es in Gehrden schon im Jahr 2019 nach einer Auszeit wieder einen Weihnachtsmarkt gab, war auch dem Kulturverein zu verdanken – und einem Zufall. Altwarmbüchens Ortsbürgermeister Philipp Neessen ist Vorstandsmitglied beim Kulturtresen und hatte damals zufällig erfahren, dass der Gehrdener Weihnachtsmarkt wegen der Planungen für die Innenstadtsanierung und wegen der Personalnot des Vereins GfF zweimal ausfallen musste.

Neessen telefonierte deshalb mit Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf und bot an, für Gehrden mit dem Kulturtresen einen Weihnachtsmarkt zu organisieren. In Gehrden rannten die ehrenamtlichen Organisatoren offene Türen ein. Der Gehrdener Verein GfF stellte sogar Kontakte zur Verfügung, um weitere Gehrdener Vereine am Programm für den Markt zu beteiligen sowie acht seiner Holzbuden.

Besucher sollen ein Bändchen erhalten

In diesem Jahr will der Kulturtresen eigene Hütten mitbringen. „Wir haben uns inzwischen sehr komfortable Buden für Standbetreiber bauen lassen“, sagt der Vorsitzende Weichert. Auch hinsichtlich der Corona-Auflagen hat der Verein bereits ein Konzept in der Schublade. Die Verfügungen des Landes ermögliche es bislang, über einen Markt einfach nur zu schlendern, ohne einen Nachweis für eine vollständige Corona-Impfung, Genesung oder einen negativen Test vorzuzeigen. Nur bei Käufen an den Ständen sei dies erforderlich. „Damit der Betrieb an den Buden nicht durch das Vorzeigen der Nachweise unnötig beeinträchtigt wird, ist es möglich, eine zentrale Stelle für die Legitimierung einzurichten“, sagt Weichert. Dort sollen Marktbesucher dann ein einheitliches Bändchen zum Vorzeigen an den Ständen erhalten.

Von Ingo Rodriguez