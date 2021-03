Gehrden

Gute Nachrichten für alle Kinder und Jugendlichen aus Gehrden: Bereits im nächsten Jahr könnten in der Kernstadt die Bauarbeiten für zwei neue Treffpunkte beginnen. Die Pläne des Jugendparlaments für die Umgestaltung des Platzes vor dem Jugendpavillon (Jupa) und für den Bau einer neuen Outdooranlage sollen jetzt schnell vorangetrieben und möglicherweise bereits 2022 umgesetzt werden. Das ist das Ergebnis einer rund einstündigen Debatte im Jugendparlament.

In der Sitzung im Bürgersaal sicherten Vertreter der Stadtverwaltung und Politiker verschiedener Ratsfraktionen den Jugendlichen ihre Unterstützung zu: Nach jüngsten Missverständnissen und Spannungen könnte es demnach schon in diesem Jahr vor dem Jupa an der Lange Feldstraße mit ersten Schritten losgehen.

Streetballkorb statt Gedenkstein?

Der städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg nannte mögliche Varianten für den Auftakt der Umgestaltung des Vorplatzes: „Der alte Gedenkstein könnte weg, dafür könnte man einen Streetballkorb aufstellen“, sagte er. Zwar stünden für das gesamte Bauprojekt noch keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Einzelnes lasse sich aber schon aus einem anderem Topf wie etwa für Spielgeräte finanzieren. „Es sollten aber nur Dinge kurzfristig umgesetzt werden, die auch im späteren Gesamtkonzept Bestand haben“, betonte Middelberg.

Die Jugendlichen verfolgen die Redebeiträge der Verwaltungskräfte. Quelle: Ingo Rodriguez

Middelberg war ebenso wie weitere Verwaltungskräfte und Kommunalpolitiker der Grünen und der CDU zu der Sitzung gekommen, um die Nachwuchspolitiker über die Umsetzbarkeit ihrer beiden Wunschprojekte zu informieren. Es ging aber auch darum, jüngste Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Immerhin hatte erst vor wenigen Tagen der Sozialausschuss einen Antrag der Grünen auf einen zügigen Baubeginn vor dem Jupa mehrheitlich abgelehnt und damit auch den Eifer der Jugendlichen ausgebremst. Sie wünschen sich auf dem Vorplatz einen kleinen Pavillon, Outdoormöbel, eine Hecke als Sichtschutz und Fahrradständer. Das geht auch aus einer von den Jugendlichen angefertigten Planskizze hervor.

Architektin soll Pläne mit Jugendlichen vor Ostern ausarbeiten

„Diese Ideen werden ernst genommen“, betonte Frank Becker-Sickau von der Stadtverwaltung. Er erläuterte den Jugendlichen, warum für das Gesamtprojekt aber viel konkretere Planungen notwendig seien. Demnach sollen bei der Umgestaltung des Vorplatzes die Pläne für die neue Mensa und den neuen Eingangsbereich der Oberschule berücksichtigt werden.

Zwar lasse sich der Vorplatz-Umbau schon früher umsetzen. „Aber wir müssen genau wissen, was alles benötigt wird, damit Kosten für den Haushalt 2022 angemeldet werden können“, sagte Becker-Sickau. Wenn der Rat diese Mittel bewillige, könnten Firmen gesucht und beauftragt werden. Der Entwurf der Jugendlichen soll deshalb mit einer Garten- und Landschaftsbauarchitektin professionell konkretisiert werden. Vertreter des Jugendparlaments werden sich noch vor Ostern mit ihr treffen. Anschließend sollen zu dieser Gruppe fachlich versierte Ratspolitiker stoßen.

Ralf Geide (von links), Frank Becker-Sickau und Wolfgang Middelberg sichern ihre Unterstützung zu. Quelle: Ingo Rodriguez

Wie Fachbereichsleiter Middelberg nach der Sitzung sagte, könnte die Umgestaltung des gesamten Vorplatzes bei einem reibungslosen Ablauf schon 2022 beginnen. Das gelte auch für den Bau einer vom Jugendparlament gewünschten Outdooranlage. Die Jugendlichen wollen im Randbereich der Kernstadt mit Abstand zur Wohnbebauung einen Sport- und Bolzkäfig sowie Sitzbänke. Doch auch für dieses Wunschprojekt gilt: Es soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, um mit professioneller Unterstützung die Pläne zu erarbeiten, ein geeignetes Grundstück zu finden und Kosten für den nächsten Haushalt zu kalkulieren.

Spannungen mit Rat und Verwaltung sind beigelegt

Vertreter der Grünen-Fraktion sowie der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker sicherten den Jugendlichen ihre Unterstützung bei der Umsetzung beider Projekte zu. Im Sozialausschuss hatten die Politiker allerdings noch den anwesenden Jugendbürgermeister Niclas Hischke zunächst nicht einmal zu Wort kommen lassen. Das hatte für großen Unmut bei allen Nachwuchspolitikern gesorgt.

Laut Fachbereichsleiter Ralf Geide soll den Jugendlichen künftig besser zugehört werden: Ab sofort stehe in jedem Sozialausschuss ein Sachstandsbericht aus des Jugendparlament auf der Tagesordnung.

Von Ingo Rodriguez