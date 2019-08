Gehrden

In der Reihe Weltklassik am Klavier gastiert am Sonntag, 18. August, der russische Pianist Georgy Tchaidze im Bürgersaal des Rathauses in Gehrden. Mit dem Gewinn des kanadischen Wettbewerbs „Honens Competition“ gelang Tchaidze, so der Veranstalter, 2009 der internationale Durchbruch. So konzertierte er un...