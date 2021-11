Gehrden

In den meisten Gehrdener Ortschaften ist es nach der Kommunalwahl aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und der persönlichen Stimmenergebnisse reine Formsache, wer bei den konstituierenden Sitzungen an die Spitze der neuen Ortsräte gewählt wird. Spannend bleiben die Ortsbürgermeisterwahlen jedoch in Everloh und Redderse. Wegen jeweils ausgeglichener Mehrheitsverhältnisse zweier Parteien drohen Kampfabstimmungen, in denen dann das Ortsratsmitglied einer dritten Partei das Zünglein an der Waage sein würde.

Gespräche zwischen RWG und CDU in Redderse

In Redderse soll dieses Szenario offenbar möglichst verhindert werden. Zwar sind im neuen Ortsrat die Redderser Wählergemeinschaft (RWG) und auch die CDU mit jeweils drei Sitzen vertreten. Laut Jürgen Weiberg von der RWG hat es aber bereits Gespräche zwischen CDU und RWG gegeben. Dabei seien auch schon Signale für eine mögliche Lösung ausgesendet worden, sagt Weiberg – mehr verrät er jedoch nicht. Weiberg möchte der finalen Abstimmung in der konstituierenden Sitzung am Montag, 8. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus nicht vorgreifen.

Wer die Nachfolge von Ortsbürgermeister Philipp Felsen (CDU) antritt – er hatte nicht wieder kandidiert –, darüber kann deshalb weiterhin nur spekuliert werden. Die meisten Stimmen aller neuen Ortsratsmitglieder erhielt bei der Kommunalwahl der RWG-Vertreter Weiberg: 119. Knapp dahinter folgt Manuel Große von der CDU mit 115. Sollte die CDU trotz des besten Stimmenergebnisses von Weiberg das Amt an der Spitze des Gremiums für sich beanspruchen, käme es wegen der jeweils drei Sitze beider Parteien zu einer Pattsituation. Dann würde das Abstimmungsverhalten von Nina Grote (Grüne) darüber entscheiden, wer neuer Ortsbürgermeister von Redderse wird.

Wer wird Ortsbürgermeister von Redderse: Jürgen Weiberg (links) oder Manuel Große? Quelle: privat / Ingo Rodriguez

„Es wäre nur fair, den Wählerauftrag zu berücksichtigen“

In Everloh ist die Situation ähnlich: Sowohl die Grünen, im Ortsrat vertreten mit Gisela Wicke, Jakob Hey und Nima Laging, als auch die Freie Wählergemeinschaft mit Sabine Sippel, Heiko Reverey und Holger Bruns beanspruchen das Amt an der Spitze des neuen Ortsrates für sich. Wicke ist seit mehr als zwei Jahren Ortsbürgermeisterin und will weitermachen. Sippel hat aber ebenfalls angekündigt, das Amt übernehmen zu wollen. Der Unterschied zur Lage in Redderse: Wicke hat mit 149 Stimmen beim persönlichen Stimmenergebnis deutlich besser abgeschnitten als Sippel mit 106.

Wer wird Ortsbürgermeisterin von Everloh: Sabine Sippel (links) oder Gisela Wicke? Quelle: Heidi Rabenhorst / Die Grünen

Wicke sagt: „Es wäre nur fair und auch traditionsgemäß, das als Wählerauftrag bei der Wahl der Ortsbürgermeisterin zu berücksichtigen.“ Sie will vor der konstituierenden Sitzung am 25. November auch noch einmal Gespräche mit der Freien Wählergemeinschaft führen, um eine Kampfabstimmung zu vermeiden. Ansonsten würde Christian Seeßelberg-Buresch das Zünglein an der Waage sein, der für die CDU im neuen Everloher Ortsrat sitzt.

Jörg Beckmann würde in Ditterke die Wahl annehmen

Jörg Beckmann. Quelle: Dirk Wirausky

In Ditterke hat sich die Spannung inzwischen etwas gelegt: Dort sind vier Mitglieder der Bürgerliste Ditterke (BLD) sowie Nicole van der Made für die Grünen in den neuen Ortsrat eingezogen. BLD-Vertreter Jörg Beckmann erhielt zwar mit 102 der abgegebenen Stimmen den größten Zuspruch. Er hatte sich aber unmittelbar nach der Kommunalwahl noch nicht entschieden, ob er auch Ortsbürgermeister werden will. Nun sagt er jedoch auf Nachfrage: „Wenn ich bei der konstituierenden Sitzung am 11. November vorgeschlagen und gewählt werde, nehme ich die Wahl auch an.“

Von Ingo Rodriguez