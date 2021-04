Lenthe

Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling ist richtig sauer. In jüngster Zeit mehren sich in Lenthe die Beschwerden über uneinsichtige und verantwortungslose Hundebesitzer, die den Hundekot nicht entfernen. „Wir haben seit vielen Jahren an vier Standorten im Dorf Hundekotbeutel-Spender mit Abfallkörben aufgestellt“, sagt Ermerling. Sie werden regelmäßig vom Bauhof geleert und mit neuen Beuteln versehen.

Mitarbeiter haben bei den Entleerungen festgestellt, dass die meisten Lenther Hundebesitzer dieses Angebot dankenswerterweise auch nutzen. Seit geraumer Zeit gebe es aber vermehrt Beschwerden über nachlässige Hundehalter. Die Tiere können für liegengelassene Kothaufen letztlich nicht verantwortlich gemacht werden.

„Dann ist eine Grenze überschritten“

„Ich hoffe, dass die Hundebesitzer die Vorrichtungen weiterhin benutzen“, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Sein dringender Appell richtet sich an die uneinsichtigen Hundehalter, den Dreck ihrer Tiere zu entsorgen. Derzeit seien die Zustände im Lenther Ortskern nicht mehr hinnehmbar.

„Wenn Kinder beim Spielen in den Kot fassen, ist eine Grenze überschritten“, meint Ermerling genervt. Ein Ärgernis seien aber nicht nur die zahlreichen Hundehaufen. „Uns ärgert immens, dass teilweise die mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner gefüllten Tüten einfach liegen gelassen werden oder sogar in den Brunnen geworfen werden“, fügt er sichtlich erbost hinzu. Zumal neben dem Tütenspender für Hundekot sogar ein Abfallkorb vorhanden sei. Für die nun aktuellen Feststellungen fehle ihm jedes Verständnis.

Von Heidi Rabenhorst