Lemmie/Redderse/Ditterke

Wenn im September bei der Kommunalwahl die Bürger ihre Stimmen für die Ortsräte im Gehrdener Stadtgebiet abgeben, werden gleich drei von insgesamt sieben derzeit amtierenden Ortsbürgermeistern nicht mehr auf den Listen zu finden sein: Hilmar Rump aus Lemmie, Ralf Wegmann aus Ditterke und Philipp Felsen aus Redderse werden auf eine erneute Kandidatur verzichten und sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen.

Rückzug von Rump steht seit Oktober fest

Keine Überraschung ist der Rückzug vom Rump (FDP). Er hatte bereits im vergangenen Oktober angekündigt: „25 Jahre sind genug.“ Rump ist schon seit 1996 Ortsbürgermeister von Lemmie. „Es hat mir immer Spaß gemacht“, sagte Rump im Oktober. Es habe in den politischen Gremien oft unterschiedliche Standpunkte gegeben, aber es sei immer versucht worden, Kompromisse für die Stadt und die Bürger zu finden. Das sei weitgehend gelungen, meint Rump rückblickend. Künftig will er sein Leben anders gestalten. Die politische Arbeit habe viel Zeit gekostet. Nun freue er sich auf mehr Freizeit mit seiner Familie.

Großes Lob gibt es für Rumps Verdienste vom stellvertretenden Ortsbürgermeister Peter Nispel (SPD): „Der amtierende Ortsrat hat sich nach anfänglichen Findungsirritationen zu einem Gremium entwickelt, in dem parteiübergreifend, wertschätzend und konstruktiv für die Zukunft von Lemmie gemeinsam an der Umsetzung von Ideen gearbeitet wird“, sagt Nispel. Dabei sei vor allem die integrative Rolle des Ortsbürgermeisters hervorzuheben, der mit seiner Amtserfahrung, aber auch seinen Kontakten in Richtung Rat und Verwaltung, diesen Prozess gefördert habe, sagt Nispel.

Felsen hört aus beruflichen Gründen auf

Für Philipp Felsen (CDU) aus Redderse ist schon nach nur einer Amtsperiode Schluss. „Im September trete ich nicht erneut für den Ortsrat an“, sagt Felsen. Er hatte 2016 als 24-jähriger Student das Amt von Ernst-August Hohmann (SPD) übernommen. Nun hört er aus beruflichen Gründen auf. „Als ich im Herbst 2016 zum Ortsbürgermeister gewählt wurde, befand ich mich mitten im Studium und konnte meine Zeit einteilen“, sagt Felsen. Inzwischen stehe er voll im Berufsleben. In seiner Branche könne er nicht sicher vorhersehen, in welcher Situation er sich beruflich und geografisch in fünf Jahren befinde, sagt Felsen. Deshalb sei es nur fair, einen möglichen Sitz im Ortsrat anderen engagierten Reddersern nicht streitig zu machen.

Rückblickend nennt Felsen die Bemühungen der Ortschaft um eine schnelle Internetverbindung als wichtigstes Thema seiner Amtszeit. „Nach der eher enttäuschenden Liaison mit Northern Access haben wir jüngst eine Arbeitsgruppe Internet ins Leben gerufen“, nennt der scheidende Ortsbürgermeister den aktuellen Stand. In der AG seien viele engagierte Redderser aktiv, um sich für die Umsetzung des Kooperationsvertrages mit HTP, Avacon Connect und der Stadt einzusetzen. In naher Zukunft sei es für die Ortschaft außerdem von großer Bedeutung, die fortschreitenden Planungen für Windkraftanlagen zu verfolgen. „Es wird nicht um eine pauschale Verhinderung gehen können, dennoch werden da Prozesse begleitet werden müssen“, sagt Felsen.

Im Rückblick ist er auch der Stadt Gehrden sehr dankbar: „Es hat unkompliziert geklappt, einen Dorfhelfer einzustellen, der sich selbstständig um unsere Grünflächen kümmert und andere Tätigkeiten übernimmt“, sagt Felsen. Zusammen mit der Stadt habe der Ortsrat zudem am Dorfgemeinschaftshaus einen Anbau sowie eine erhebliche Verbesserung des Erscheinungsbildes auf den Weg gebracht. Zwar liege immer noch der eine oder andere Antrag unerledigt bei der Stadtverwaltung. „Ich bin aber guter Dinge, dass wir diese auch noch vor dem Ende der Kommunalperiode umsetzen können“, zeigt sich Felsen zuversichtlich.

Ralf Wegmann will mehr Zeit für private Dinge haben

Auch Ditterkes Ortsbürgermeister Ralf Wegmann von der Wählergruppe Bürgerliste (WGB) tritt nach einer Amtsperiode nicht mehr bei der Kommunalwahl an. „Ich möchte in meiner Zeiteinteilung wieder freier sein: Wegfahren, wenn ich es möchte, und keine Rücksicht auf etwaige Termine nehmen müssen“, begründet er seine Entscheidung.

Auf die Frage nach einer Einschätzung seiner Amtszeit sagt er nur: „Meine Ziele habe ich fast erreicht“ – und blickt stattdessen in die Zukunft: „Ditterke braucht den Glasfaserausbau sofort und nicht erst, wenn es Fördermittel gibt“, sagt Wegmann. In der Corona-Krise sei schon so viel Geld geflossen, aber die elementaren Rechte und Bedürfnisse einer kleinen Ortschaft würden nicht berücksichtigt - oder erst später. Dabei seien die Gewerbebetriebe, Lehrer, Schüler, Homeoffice-Mitarbeiter und Senioren dringend auf eine stabile und schnelle Internetverbindung angewiesen.

„Der Ort kämpft seit Jahren um eine schnelle Breitbandverbindung. Dass die Einwohner bereit sind, einen Glasfaseranschluss bei HTP zu bestellen, haben wir im vergangenen Jahr mit der Übergabe von mehr als 65 Interessenbekundungen an Bürgermeister Cord Mittendorf gezeigt“, sagt Wegmann. Er hoffe sehr, dass Ditterke noch in diesem Jahr an der „normalen Internetwelt“ teilnehmen könne.

Eine wichtige Aufgabe für den neuen Ortsrat ist laut Wegmann die Reduzierung des Lärmpegels an der Bundesstraße 65 in Ditterke – inklusive der Verringerung überhöhter Geschwindigkeiten, der Emissionswerte und des Verkehrs von Lastwagen mit mehr als zwölf Tonnen, „die widerrechtlich die B 65 in Richtung Hannover oder Bad Nenndorf benutzen“, sagt er.

Von Ingo Rodriguez