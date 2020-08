Lange haben die Northener darauf gewartet: Nun soll an der nördlichen Ortsausfahrt die Straße so verändert werden, dass Autofahrer aus Lenthe abbremsen müssen. Damit erhöht sich vor allem die Sicherheit für Radfahrer. Bis alle Arbeiten erledigt sind, müssen die Einwohner aber noch Umleitungen in Kauf nehmen.